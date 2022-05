Parità di genere, anche la Provincia di Piacenza sostiene il Manifesto #Equalpanel

Anche la Provincia di Piacenza, tramite il Consigliere di Parità Francesco Maria Piva, ha sottoscritto il Protocollo d’intesa per la promozione del Manifesto #Equalpanel nel corso di un incontro che si è svolto lunedì 23 maggio scorso nella sede della Provincia di Reggio Emilia, a Palazzo Allende.

Il Protocollo – proposto da EWMD-European Women’s Management Development International Network Chapter di Reggio-Modena – ha visto l’adesione, oltre che del Consigliere di Parità della Provincia di Piacenza, delle Consigliere di Parità delle Province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

«Il Protocollo – spiega il Consigliere di Parità della Provincia di Piacenza Francesco Maria Piva – promuove il contenuto fondamentale del Manifesto #Equalpanel, che consiste nel rispetto del principio di eguaglianza nella costruzione di eventi pubblici, quali seminari o convegni, con panel contraddistinti da una equa rappresentanza di genere, per garantire che la voce delle donne non sia assente dal dibattito pubblico, inoltre promuove un uso corretto del linguaggio, rispettoso del genere, articolato al maschile e al femminile, nonché la condivisione di azioni finalizzate a favorire un’equa rappresentanza di genere ai livelli apicali delle organizzazioni del lavoro sia pubblico che privato».

Almeno una volta all’anno l’associazione EWMD Chapter di Reggio-Modena organizzerà, in collaborazione con le/il Consigliere firmatarie/firmatario del Protocollo, un evento pubblico per restituire i dati che nel corso dell’anno saranno stati raccolti nelle rispettive realtà territoriali in merito ai panel di eventi pubblici e alla presenza delle donne negli stessi.

Alla conferenza stampa sono state presenti, in collegamento video, la Consigliera di Rimini Adriana Ventura e la Consigliera supplente di Piacenza e di Ravenna Venera Tomarchio, nonché la coordinatrice nazionale del progetto #Equalpanel Pia Kron.

Per maggiori informazioni https://italy.ewmd.org/equalpanel.php#