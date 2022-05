La Placentia Half Marathon parla keniano: vincono Nyakundi e Jerotich

AGGIORNAMENTO ORE 10.50 – E’ il favorito Dickson Simba Nyakundi ad aggiudicarsi la 25esima edizione della Placentia Half Marathon con il tempo di 1.01’15”. L’atleta keniano ha preceduto i connazionali Kisorio e Kiptoo. Primo italiano a tagliare il traguardo Andrea Soffientini, primo piacentino Matteo Maiocchi.

A trionfare nella gara femminile Lenah Jerotich (Kenya), davanti alla connazionale Ziporah Kingori.

E’ stato il presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera, Stefano Mei, a dare il via alle 9.30 di domenica mattina, nel piazzale antistante Palazzo Farnese, all’edizione 2022 della Placentia Half Marathon, tornata in “presenza” dopo due edizioni virtuali a causa della pandemia. La manifestazione, alla quale prendono parte oltre 1.100 iscritti, si appresta nel suo totale a festeggiare una sorta di nozze d’argento sommando le prime edizioni della Maratona, che inizialmente comprendeva anche una 10 km, per arrivare appunto al 25° anno di eventi inerenti la corsa su strada.

La Placentia Half Marathon, gara sui 21 km e 97 metri, vanta due prestigiosi record della corsa sia al maschile che al femminile, entrambi ottenuti nel 2015 con l’1.00’41” del keniano Thomas James Lokomwa, purtroppo deceduto per un incidente stradale il 21 settembre del 2016, e l’1.09’27” della sua connazionale Viola Jelagat; tra l’altro Lokomwa nel 2016 vinse in 1.00’56”, unico atleta in questa gara ad essere sceso sotto il limite dell’ora e un minuto. Ma ecco in sintesi una prima lista (quasi definitiva) degli atleti confermati, in attesa di fornire la starting list finale nei giorni precedenti la manifestazione con il possibile inserimento di alcune atlete italiane.

VIDEO – LA PARTENZA

IL PERCORSO – La Placentia Half Marathon partirà alle 9.30 da Piazza Cittadella e arriverà in Piazza Cavalli dopo aver attraversato per due volte il centro storico, aver percorso l’argine di Po ed essersi spinta ancora verso sud con passaggio più lontano in via Gorra, transitando davanti allo Stadio, per poi riprendere Corso Europa e, una volta giunta a Piazzale Roma, rientrare sul Pubblico passeggio per la seconda volta prima dell’ultimo chilometro tutto sul Corso Vittorio Emanuele. Entro le ore 10.45 saranno arrivati i vincitori sia della gara maschile sia femminile ed a seguire le premiazioni. La medaglia ufficiale della 25 Placentia Marathon sarà quest’anno dedicata al dipinto di Signora del Klimt, trafugato e poi ritrovato presso la Galleria Ricci Oddi. La sacca gara di partecipazione, oltre al Pettorale personalizzato con il nome e con microcip integrato, comprenderà una maglietta da running di Decathlon, sponsor tecnico sportivo per il secondo anno, Una bottiglia di Vino Doc della Cantina Valtidone.

LE MODIFICHE ALL VIABILITA’ – Dalle 8.30 di domenica 8, sino al termine del passaggio degli atleti, sarà istituito il doppio senso di marcia nella corsia Nord di via Conciliazione, nel tratto compreso tra l’intersezione stradale formata con via Don Dieci e il sistema a rotatoria formato con via Calciati e Corso Europa.

Dalle ore 8 di sabato 7 maggio, sino alle 24 di domenica 8, sarà istituito il divieto di circolazione e il divieto di sosta con rimozione forzata all’interno del perimetro di piazza Cavalli, piazza Mercanti e largo Brigata Piacenza. Dalle ore 21 di sabato 7, fino al termine del passaggio degli atleti nella tarda mattinata di domenica 8, sarà vietata la sosta nell’area di parcheggio di via Maculani, nelle vie Abbondanza e Trebbiola, in piazzetta S. Maria, lungo viale Pubblico Passeggio, in via Fontana, nella carreggiata ovest di via XXIV Maggio (per il tratto tra piazzale Torino e via Da Saliceto), in via Da Saliceto, in piazzale Medaglie d’Oro, lungo la carreggiata ovest di via Manfredi, in via Gorra, nel tratto di corso Europa tra via Gorra e via Conciliazione, su entrambi i lati in via Calciati, in via Bolzoni e nel tratto di via Colombo tra via Bolzoni e piazzale Roma.

Il divieto di sosta con rimozione forzata inizierà invece alle 2 del mattino di domenica 8 maggio, sempre fino al termine del passaggio degli atleti, in piazza Cittadella, su entrambi i lati di viale Risorgimento, in viale S. Ambrogio (tratto tra piazzale Milano e via Abbondanza), in via Alberoni, via La Primogenita (tra via Alberoni e piazzale Roma), in piazzale Roma, in viale Patrioti (tra piazzale Roma e piazzale Libertà), in piazzale Libertà, in corso Vittorio Emanuele, via Cavour, via XXI Aprile, via del Pontiere, via Alberici, lungo l’argine del Po, in strada dell’Aguzzafame, strada di Camposanto Vecchio, via Trebbia, via Monte Carevolo, via Anguissola e nel tratto di via XXI Aprile tra via Fontana e piazzale Torino. Contestualmente, saranno revocati il divieto di sosta in via Tramello e il divieto di circolazione nel tratto pedonale di via Maculani, per consentire il parcheggio ai veicoli dei partecipanti alla gara, identificati da apposito contrassegno.

Il divieto di circolazione riguarderà, dalle 8.30 di domenica 8 maggio sino al termine del passaggio degli atleti, piazza Cittadella, via Baciocchi, viale Risorgimento, il tratto di viale S. Ambrogio tra piazzale Milano e via Abbondanza, via Trebbiola, piazzetta S. Maria, via Alberoni, via La Primogenita (tra via Alberoni e piazzale Roma), piazzale Roma, viale Patrioti (tra piazzale Roma e piazzale Libertà), piazzale Libertà, viale Pubblico Passeggio, corso Vittorio Emanuele, piazza Cavalli, via Cavour, piazzale Milano, via XXI Aprile, via Del Pontiere, l’argine del Po, strada dell’Aguzzafame, strada di Camposanto Vecchio, via Trebbia, via Monte Carevolo, via Anguissola, via Fontana, via XXIV Maggio (per la carreggiata ovest nel tratto tra piazzale Torino e via Da Saliceto), via Da Saliceto, piazzale Medaglie d’Oro, la carreggiata ovest di via Manfredi, via Gorra, la carreggiata est di corso Europa, via Calciati, piazzale Veleja e via Bolzoni. Contestualmente, sarà revocato il senso unico di marcia in via Bubba.

Lungo il percorso della mezza maratona potranno esserci momentanee interruzioni al traffico per consentire l’attraversamento delle intersezioni interessate dalla manifestazione. Dall’osservanza di tutti i provvedimenti sopraccitati sono esonerati i mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine in servizio di emergenza, nonché i veicoli dell’organizzazione.

MINIMARATONA PEDIBUS – La 25^ PHM, partirà alle 9.30 da Piazza Cittadella; dopo che tutti gli atleti saranno transitati tra migliaia di bambini, genitori e iscritti alla camminata delle associazioni al pubblico Passeggio (Palazzetto di via Alberici), verso le ore 9.50 circa partirà la minimaratona del Pedibus, insieme alla Camminata delle Associazioni che vedrà coinvolte oltre 5000 persone. I bimbi indosseranno un pettorale doppio, da loro stessi personalizzato con un disegno. Sono previsti premiazioni per le scuole più numerose, con buoni spesa per materiale didattico presso COOP. Alla partenza della Minimaratona Pedibus e delle associazioni, come di consueto sarà presente la banda musicale della città di Piacenza “A. Ponchielli” che quest’anno compirà 165 anni (nasce nel 1857 per volere di Maria Luisa di Borbone). La Banda aprirà la Camminata di Pedibus anticipando i bambini fino arrivo. Attraverserà Piazza Duomo, Via XX settembre, via Cavour, farà ingresso a Palazzo Farnese per finire all’interno dell’Arena Daturi, dove ai bambini verrà offerta una merenda grazie a Mc Donald’s.

VIRTUAL PLACENTIA HALF MARATHON – Confermata anche in questa edizione la Virtual Placentia Halfmarathon. Grazie ad un’apposita applicazione, sarà possibile iscriversi e correre in ogni luogo del mondo sempre con il collegamento virtuale al percorso di Piacenza. I partecipanti potranno scaricare e stampare un proprio pettorale e poi inviare foto e video. I migliori saranno premiati con prodotti del territorio spediti a domicilio.

SOLIDARIETA’ – Oltre all’esercito di volontari, circa 800, agli Enti e alle Istituzioni che collaborano per la buona riuscita della manifestazione, sempre maggiore è il coinvolgimento del mondo solidaristico piacentino. L’obiettivo è di dar vita ad una giornata di sport, festa e solidarietà. Quest’anno, la Placentia Half Marathon, evento più partecipato della provincia con oltre 7 /8000 iscrizioni alle manifestazioni, dedicherà la propria attenzione e promozione a:

– Unicef, progetto Ucraina raccolta di fondi attraverso la Minimaratona del Pedibus



– Anpas e Croce Rossa Italiana, progetti pro Ucraina, devoluto l’intero incasso delle iscrizioni alla manifestazione non competitiva “ Camminando per un sorriso”,

– Hospice Casa di Iris, Cammina con il cuore, una Camminata culturale sempre in centro storico

– Promozione alla Donazione di Sangue e Plasma. Avis Piacenza, con la collaborazione di Donatorinati della Polizia di Stato. Targhe speciali per donatori

– Questo non è amore. Campagna della Polizia di Stato in contrasto alla Violenza alle donne.

Per tutte le informazioni sull’evento è possibile consultare il sito: www.placentiahalfmarathon.org