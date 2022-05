Pellegrini in bicicletta: il 15 maggio ciclotour sulla Francigena a Piacenza

“Pellegrini in bicicletta. Ciclotour sulla Francigena in città”, si terrà domenica 15 maggio l’evento aperto alla cittadinanza che si colloca nell’ambito di un progetto didattico sulla storia sociale della bicicletta a Piacenza e sul temadella mobilità sostenibile.

Si tratta di un progetto dell’Archivio di Stato di Piacenza in collaborazione con il Liceo “M. Gioia”, Velolento e Fiab Piacenza-Amolabici, che prevede un percorso in bicicletta del tratto urbano della via Francigena attraverso le seguenti tappe: ritrovo e iscrizione presso il cortile di Palazzo Farnese alle ore 9.30; trasferimento a P.le delle Crociate; Via Campagna; Piazza Borgo; Via Garibaldi; Vicolo S. Ilario e Piazzetta Pescheria; Via Sant’Antonino; Piazza Sant’Antonino; Via Scalabrini; Piazzale Lupa; Via Colombo; ritorno a Palazzo Farnese. Il tracciato urbano della via dei pellegrini, che in città in parte ricalcava le antiche vie consolari romane, è stato ricostruito dagli studenti in base ai documenti d’archivio (Registrum Magnum, Diplomatico degli Ospizi Civili, Estimi Farnesiani, ecc.). La Strada Romea un tempo percorsa dai pellegrini, proprio per la sua vitalità per secoli è stata uno degli snodi viari più vitali della città: chiese, piazze, officine, fabbriche che si sino susseguite lungo il suo percorso. Gli studenti racconteranno e animeranno il percorso dal Medioevo all’Età contemporanea: dalle Crociate all’Arbos, dai pellegrini irlandesi all’annessione alla Primogenita, dalle officine Orio al Gotico, tutto si è concentrato su questa strada. Gli obiettivi dell’iniziativa sono molteplici, ampliare la conoscenza del territorio attraverso diversi punti di vista, osservare i luoghi della storia ma soprattutto educare alla comprensione della mobilità sostenibile.

Per ragioni organizzative occorre prenotarsi telefonando al numero 0523.338521 oppure scrivendo una mail all’indirizzo: as-pc.segreteria@beniculturali.it. È richiesta una quota di € 5,00 per l’assicurazione all’atto dell’iscrizione. Il ciclotour prevede 12 tappe in tre ore, al ritorno i visitatori/ciclisti saranno accolti nelle sale di Palazzo Farnese. L’evento ha il patrocinio del Comune di Piacenza e dell’Associazione Vie Francigene Europee. In collaborazione con Complesso Cattedrale di Piacenza, Basilica di Sant’Antonino e Teatro Trieste 34.