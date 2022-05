“Per favorire la natalità occorre una città attrattiva da tutti i punti di vista”

Nota stampa Alternativa per Piacenza

Natalità, inclusione sociale e sostenibilità ambientale. Sono i temi su cui si sono confrontati i candidati sindaci nella serata organizzata dal Forum delle Associazioni Familiari Emilia Romagna al teatro President. “Per favorire nuove nascite – ha risposto Stefano Cugini candidato sindaco della coalizione Alternativa per Piacenza – occorre che la città sia attrattiva da tutti i punti di vista, una questione organica di un programma di un’amministrazione. Un posto fondamentale lo occupano i servizi di prossimità, determinanti sia per quanto riguarda l’abitare sia per i luoghi di lavoro, ovvero poter contare su servizi vicini a dove si lavora. Qui andiamo a toccare il tema della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Se ne avremo la possibilità, è una nostra priorità la realizzazione di una struttura educativa 0-6 anni all’interno del polo logistico”.

“Per contrastare le fragilità e favorire l’inclusione sociale – ha detto Cugini – l’emergenza abitativa è prioritaria; la casa in prospettiva dovrà diventare il primo luogo di cura, per cui dobbiamo pensare ad una rete di servizi socio sanitari di prossimità che, dalle case della salute agli ospedali, imposti il tutto come una presa in carico preventiva. La vera comunità inclusiva a cui pensiamo noi è quella che fa rete, che assegna ad ogni anello di questa un ruolo e che segua tutto il percorso per evitare che chi scivola sotto una certa soglia non abbia la possibilità di risalire”.

In merito alla questione della sostenibilità “sono necessarie numerose azioni perché è il pianeta stesso che ce lo chiede – ha affermato il candidato Cugini – per questo abbiamo inserito nel nostro Libro Giallo la riforestazione, la connessione con le ciclabili dei parchi urbani, parcheggi scambiatori attrezzati in modo da facilitare chi vuole lasciare il mezzo privato e utilizzare quello pubblico; ce lo chiedono i nostri polmoni, non possiamo più aspettare”.