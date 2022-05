Pertite, Foti (Fdi) “La Difesa indichi nuova area per la pista prova carri”

“Sono passati più di dieci anni da quando i piacentini, con una partecipata consultazione popolare, si espressero per la trasformazione del sito militare ex Pertite a parco urbano”. Lo rimarca Tommaso Foti, deputato piacentino di Fratelli d’Italia, in un’interrogazione rivolta al Governo sul punto. “L’interlocuzione tra il Comune di Piacenza ed il Ministero della Difesa si protrae da tempo – spiega Foti in una nota inviata in redazione – con la piena disponibilità da parte del Comune di divenire proprietario o concessionario dell’area, al fine di restituire ai piacentini una zona verde fruibile. Se l’autorità militare però non indica l’area su cui ricollocare la pista di prova per i carri armati, si continuerà a parlare del nulla”.

All’interrogazione ha risposto il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè (Forza Italia), che ha ricordato come “il Comune di Piacenza, in data 11 gennaio 2019, ha manifestato il proprio interesse all’acquisizione della ‘ex Pertite’, facendo seguito ad una precedente richiesta del 2016 nell’ambito del cosiddetto ‘federalismo demaniale’, e ciò al fine di trasformare l’intero comprensorio in un parco pubblico”. “Nel corso di una specifica riunione tra la Difesa ed il Comune di Piacenza tenuta il 23 febbraio 2021 – ha aggiunto il rappresentante del Governo – è emersa l’impossibilità di cedere al Comune l’area per lotti, fintanto che non sarà trasferita la pista di prova dei carri armati, in relazione al potenziale rischio per i futuri utenti del parco dovuto alla eccessiva vicinanza alla pista stessa”. Mule’ ha quindi concluso evidenziando che “ferma restando la disponibilità del Dicastero della Difesa a dismettere il comprensorio ‘ex Pertite’ nella sua interezza, sono state condotte ulteriori interlocuzioni con la predetta Municipalità e l’Agenzia del Demanio, che hanno portato alla stesura di una prima bozza di Protocollo d’intesa, in fase di perfezionamento e con la valutazione dei presupposti necessari alla possibile attuazione della permuta in argomento”.

In sede di replica Foti ha affermato “ben vengano i protocolli d’intesa, ma è improcrastinabile che il dicastero della Difesa provveda, con urgenza, alla individuazione del nuovo sito per la pista di prova dei carri armati. Senza questo presupposto – conclude il deputato di Fratelli d’Italia – sarà infatti impossibile liberare l’area ex Pertite a beneficio dei cittadini di Piacenza”.