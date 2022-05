Piace, ufficiale l’addio di Scazzola. In arrivo Manuel Scalise per la panchina

La notizia era nell’aria da qualche giorno, ora arriva l’ufficialità con una comunicazione da parte del club biancorosso: dopo un anno e mezzo si separano le strade del Piacenza e del tecnico Cristiano Scazzola. “Un percorso sportivo e umano che ha arricchito entrambi – si legge nella nota della società – e che ha trovato compimento e conclusione nella salvezza dello scorso anno e nell’ottimo piazzamento della stagione appena conclusa. Al Mister va il più ampio ringraziamento da parte di ogni componente della società e un augurio per le migliori fortune sportive e professionali”.

Scazzola era arrivato a Piacenza nel gennaio 2021, dopo l’esonero di Vincenzo Manzo, con la squadra in piena zona retrocessione, poi portata a sfiorare i playoff grazie un grande girone di ritorno. Playoff centrati quest’anno, con l’eliminazione al primo turno per mano della Juventus Under 23, al termine di una stagione caratterizzata da prestazioni e risultati altalenanti. Per quanto riguarda il possibile sostituto, tutti gli indizi portano al nome di Manuel Scalise, ex calciatore e giovane tecnico nell’ultima stagione alla guida della Caronnese in Serie D.