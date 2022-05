Piacenza Baseball vuole rialzare la testa, domenica arriva Catalana Alghero

Prossimo turno di Serie B alle porte ed in casa Piacenza Baseball urge recuperare morale e posizioni in classifica. Dopo le due trasferte consecutive sui campi di Codogno ed Avigliana, concluse con esiti diametralmente opposti, i biancorossi ospiteranno domenica 8 maggio al De Benedetti la Catalana Alghero.

La formazione sarda è dotata di un monte di lancio di altissimo livello, capitanato da Yovany D’Amico, volto noto della massima serie italiana con importanti trascorsi in IBL e Serie A1 tra il 2008 ed il 2017. Grazie proprio al reparto lanciatori i biancoazzurri hanno centrato quattro successi consecutivi dopo lo stentato avvio in casa dell’Ares in cui uscirono sconfitti in entrambi gli incontri, risalendo così una classifica che si prevede cortissima fino alla fine della regular season. Il doppio successo proprio della Catalana nei confronti dello Junior Parma, unito al pareggio di Codogno-Ares e di Fossano-Milano ed alla doppia sconfitta del Piacenza ad Avigliana, completa il quadro di un fine settimana abbastanza sorprendente ma fino ad un certo punto, in quanto il livello di competitività del Girone A era prevedibile fin dall’inizio ed i risultati maturati nei primi tre turni stanno fornendo le prove necessarie a sostenere ancora di più la tesi.

In casa biancorossa serve come detto uno scossone perché si è passati da una domenica in cui tutto è girato a meraviglia (trasferta a Codogno) al sabato di Avigliana in cui invece è andato tutto storto. L’aria di casa ed il confronto contro un avversario quotato potrebbero essere le occasioni giuste per risollevarsi in vista del prosieguo di una stagione in cui bisognerà dare il massimo in ogni situazione se si vorrà centrare l’obiettivo playoff. Appuntamento quindi domenica sul diamante di via delle Novate alle ore 10.30 per l’inizio di gara uno, con gara due in programma quarantacinque minuti dopo il termine del primo incontro.

Programma giornata: Piacenza-Catalana Alghero; Fossano-Ares MI; Junior PR-Milano; Codogno-Avigliana.

Classifica Girone A: Avigliana 4v 0p; Catalana Alghero 4v 2p; Milano 4v21p; Ares MI 3v 3p; Junior PR 2v 2p; Piacenza 2v 4p; Codogno 2v 4p; Fossano 1v 5p