Piacenza in festa per Scalabrini: il primo giugno messa e presentazione targa

Mercoledì 1° giugno alle ore 18 e 30 nella Cattedrale di Piacenza il vescovo mons. Adriano Cevolotto presiede la messa nella festa liturgica del beato Giovanni Battista Scalabrini che nei prossimi mesi sarà canonizzato da papa Francesco.

La celebrazione, animata dai cori delle chiese cittadine di San Savino e San Carlo, viene trasmessa in diretta web sul sito www.diocesipiacenzabobbio.org e sul sul canale YouTube della diocesi https://www.piacenzadiocesi.tv. Vi prendono parte anche una delegazione di Missionari scalabriniani provenienti da diverse nazioni, giunti a Piacenza per conoscere da vicino i luoghi in cui operò il Fondatore della loro congregazione. Al termine, alle 20.15, nel chiostro della Casa Madre degli Scalabriniani in via Torta, si terrà l’inaugurazione di una targa collocata alla base della statua di Scalabrini, opera dello scultore Paolo Perotti. Insieme al logo del 25° della beatificazione, vi sono riprodotte le parole di Scalabrini: “Fare patria dell’uomo il mondo”.

Il programma è stato presentato in Curia, durante la conferenza stampa condotta da don Davide Maloberti, da mons. Luigi Chiesa, vicario generale della diocesi, padre Mario Toffari, vicepostulatore della causa di canonizzazione per l’Europa e l’Asia, suor Milva Caro, responsabile provinciale delle Missionarie di San Carlo (Suore Scabriniane) per l’Europa, padre Alessandro Gazzola, superiore della comunità scalabriniana della Casa Madre, già superiore generale della congregazione.