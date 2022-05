Piacenza Pallanuoto 2018 domina Varedo e mette nel mirino i play off (5-14)

Piacenza Pallanuoto 2018 torna da Varedo vincendo nettamente per 14-5. La differenza tecnica tra le due formazioni risalta da subito e plasma il risultato parziale di 0-6 dopo i primi due tempi. I comaschi sono annichiliti dal gioco ordinato dei piacentini che permette allo scatenato Spadafora di segnare 3 reti già nel primo tempo. Gli inserimenti in attacco scardinano la difesa comasca, il pressing in difesa funziona a dovere, con un Frodà sugli scudi. La gara diventa poi più fisica, con i piacentini che cadono nelle provocazioni degli avversari ed aumentano i colpi da wrestling a discapito del gioco. I parziali del terzo e quarto tempo risentono di questo clima e la gara non offre nuovi spunti. I piacentini mettono in condizione di segnare ben sette dei propri giocatori conducendo la gara con la rosa non al top: Molnar rientra dopo 2 settimane di stop, Branca non è nemmeno presente. Ora tutta l’attenzione piacentina va alla prossima sfida contro Lodi per giocarsi una bella fetta di possibilità di accesso ai play-off.

Serie B Girone 1

Pallanuoto Como – Piacenza Pallanuoto 2018 5-14 (0-3, 0-3, 2-4, 3-4)

Pallanuoto Como: Panza, Crivellin A., Maresca (3), Tesolin (1), Benedetti Calfetti, Coscia Vanoni, Dato, Arnaboldi, Pozzi, Bonassoli, Re, Crivellin L.

Piacenza Pallanuot 2018: Bernardi, Martini (1), Nani (3), Giacobbe (2), Frodà, Lamoure, Merlo (1), Spadafora (5), Lombella (1), Molnar, Zanolli, Puglisi (1), Bosi.

Arbitro: Boccaruso