Piacenza Rinasce presenta i suoi candidati “Dopo la pandemia ricostruiamo lo spirito di comunità”

“Piacenza Rinasce trae origine dal popolo che ha riempito le piazze per la libertà di scelta e per opporsi al green pass. Ne fanno parte uomini e donne liberi, all’esterno e all’interno di sé. Liberi da ogni legame politico e da ogni rapporto con gruppi che abbiano interessi economici nella citta, e liberi interiormente da ogni condizionamento e da ogni pressione mediatica, quindi capaci di scelte autonome, razionali e consapevoli. Da queste premesse nasce la nostra visione di Piacenza, che immaginiamo bella, produttiva, accogliente e sicura. Questa visione di città è ciò che ci impegniamo a realizzare attraverso il nostro programma”.

E’ questo il “bigliettino da visita” della lista Piacenza Rinasce, che alle elezioni del prossimo 12 giugno a Piacenza sostiene la candidatura a sindaco di Maurizio Botti. “Se analizziamo a fondo la società piacentina, ci troviamo di fronte ad una città profondamente divisa al proprio interno – spiega la lista -. Non è semplice risalire alle cause di questa situazione, ma se ritorniamo alla ricerca de “Il Sole 24 ore” del 2011, troviamo, nella classifica della felicità percepita, Piacenza al penultimo posto delle città italiane. Questo non ci stupisce, perché dove c’è divisione la gente non vive bene e la città non si sviluppa. Nel corso degli ultimi due anni poi la situazione è ulteriormente peggiorata a causa della pandemia, che ha causato paura, separazione, lockdown, distanziamento sociale ed intolleranze reciproche relative alle diverse scelte terapeutiche dei singoli individui”.

“Di fronte a questa situazione un po’ sconfortante, noi crediamo che il primo compito di un’amministrazione comunale sia quello di far di tutto per sanare le ferite, ricomporre le divisioni e ricreare un clima di tolleranza e rispetto reciproco. In una parola ricreare quello spirito di comunità che unisce le persone, le rende liete di vivere nella città e di appartenervi, e può far ritrovare ai piacentini l’orgoglio di esserlo. Di conseguenza – promette Piacenza Rinasce – tutto il nostro impegno sarà volto a questo scopo, consapevoli che per ottenerlo sarà necessario porre le persone al centro di ogni progetto, ed agire secondo il buon senso comune, liberi da ideologie e da interessi di parte. È da queste considerazioni che deriva la scelta del nostro motto: le persone al centro”.

La lista dei candidati di “Piacenza Rinasce” – Daniele Bavagnoli, Elena Cavanna, Roberto Florio, Paola Castelli, Shahriar Malekahmadi, Lorenza Boni, Antonella Alessandri, Roberta Barbazza, Maurizio Bonatti, Cinzia Cigognini, Luciana Dallavalle, Luca Daparma, Andrea Ferrari, Veronica Ferrari, Federica Gobbi, Massimo Massimo, Anna Maria Marubbi, Elisa Marzaroli, Maria Consuelo Pacella, Dario Palermo, Ilaria Pancolini, Andrea Platè, Leonardo Sagresti, Denis Scarabottolo, Mipam Zanoli.