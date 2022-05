Piacenza si risveglia col ‘freddo’: in 24 ore temperature giù fino a oltre 15 gradi

Alle 12 di sabato 28 maggio in provincia di Piacenza le temperature si aggiravano tra i 24-25 gradi delle località più fresche – come Pianello o Cassimoreno – e i 28-29 gradi di quelle più calde, come il comune capoluogo o Borgonovo. Soltanto 24 ore dopo, l’arrivo del maltempo ha determinato un crollo delle temperature netto, così come dimostrato dai dati rilevati dalla rete idrometeorologica regionale.

Nella mattinata del 29 maggio – tenendo come fascia di riferimento le ore 12 – si è infatti verificato un calo termico tra i 10-15 gradi in quasi tutte le aree del territorio provinciale. Se ieri la stazione di rilevamento della temperatura collocata in città a Piacenza segnava 28.2 gradi, oggi registra un valore di 16 gradi, con un delta di oltre 12 gradi centigradi. Ancora più marcata la differenza di temperatura in una località ad alta quota come Bettola. Anche qui come in città, sabato alle 11, la temperatura era di 27.2 gradi; soltanto 24 ore dopo, il crollo termico è stato di oltre 15 gradi, con un valore registrato di 11.2 gradi.

Nei primi giorni della prossima settimana – le previsioni Arpae – è attesa una graduale risalita delle temperature: il tempo si manterrà però instabile, tra nuvolosità variabile e qualche pioggia.