Piazzale Plebiscito, il Comitato replica al Comune e ribadisce “Dehor da rimuovere”

Il Comitato piazzetta Plebiscito e il Fondo Ambiente e Territorio di Piacenza tornano a chiedere la rimozione del dehor in Piazzetta Plebiscito a Piacenza.

Una richiesta contenuta nella replica alla risposta comunale all’istanza, consegnata lo scorso 7 marzo e corredata da 518 firme di cittadini, nella quale si chiedeva “che in piazzale Plebiscito venga ripristinato l’assetto esistente prima che fossero abbattuti tre tigli (recentemente reimpiantati) e che venisse collocata, di fronte al palazzo di via Sopramuro 17 una struttura metallica su piattaforma, destinata a fungere da dehors del ristorante Twin Fish”. Tra gli altri punti della petizione, si evidenziava “che la crescita dei tre giovani tigli messi a dimora sarà lenta e difficile date le condizioni ambientali”. Pertanto i firmatari raccomandavano “di sottoporli costantemente alle cure e interventi necessari per assicurarne un equilibrato sviluppo”.

Per il Comune “la richiesta di rimozione del dehor è corredata da una raccolta firme di cittadini ove si rileva una incongruenza di forma e sostanza”. In particolare “la richiesta di rimozione immediata del dehor, non essendo in alcun modo richiamata sui moduli per la raccolta delle firme, è istanza che non può ritenersi condivisa e partecipata da parte delle diverse centinaia di persone che hanno firmato la petizione riguardante solo l’abbattimento dei tigli”. Inoltre, afferma l’amministrazione, il dehor “non contrasta con le vigenti disposizioni regolamentari (art. 185 Regolamento Edilizio)”.

“La raccolta delle firme – replica ora il Comitato – è avvenuta mentre gli interventi erano in divenire, in assenza di informazioni alla cittadinanza. Per questo ci sono discrepanze fra le richieste riportate nei moduli delle firme e nella petizione. Si tratta di differenze non rilevanti, infatti i firmatari erano già informati o venivano aggiornati sullo stato d’avanzamento dei lavori e tutti condividevano la richiesta di ripristino dello stato dei luoghi. Ribadiamo che, a nostro giudizio, la struttura realizzata nelle settimane scorse, e recentemente inaugurata, non è compatibile con il contesto storico-monumentale in cui è inserita e contrasta con le disposizioni vigenti”.

Per questo il Comitato piazzetta Plebiscito e il Fondo Ambiente e Territorio di Piacenza tornano a chiedere che “il dehors venga rimosso o modificato, in modo da renderlo conforme alla normativa; nella piazzetta vengano attuati interventi e iniziative per riqualificarla e renderla fruibile da tutti, nel rispetto dei suoi requisiti storico-artistici; le opere e le iniziative di riqualificazione e valorizzazione avvengano senza abbattere i tigli”.

LA REPLICA ALLA RISPOSTA COMUNALE