Pioggia di medaglie ai Regionali d’atletica per lo Special Dream Team

Il Centro Sportivo Liberazione di Cervia ha fatto da sfondo ai Campionati Regionali di Atletica organizzati da Special Olympics, andati in scena sabato 7 e domenica 8 maggio.

Lo Special Dream Team (Piacenza) si è presentato alla manifestazione con 7 atleti che, sia nelle gare preliminari del sabato che nelle finali della domenica, hanno dimostrato impegno e determinazione, sfidando atleti e atlete appartenenti ad altre cinque società provenienti da tutta l’Emilia-Romagna.

Tutti risultati di rilievo quelli ottenuti dalla squadra piacentina, infatti, Isabella Bolognese per le ragazze e Rossi Leonardo per i ragazzi fanno doppietta di ori nei 50 metri e nel lancio del Vortex. Sugli scudi anche la giovanissima coppia Bianca Montanari e Rebecca Maestroni (23 e 14 anni) rispettivamente prima e seconda sia nei 200 che nei 400 metri; Tramonti Marcello ha invece vinto la medaglia d’oro nel lancio del peso e quella di bronzo nei 100 metri; Simone Bonacina si è classificato terzo nei 400 metri e secondo nei 200m metri; Tommaso Gazzola si è invece piazzato ai piedi del podio per pochissimi centesimi nei 200 metri e ha vinto la medaglia d’oro nei 100 metri.

Molto incoraggianti – oltre alle medaglie e agli ottimi piazzamenti – sono stati i rilevamenti cronometrici che dimostrano l’ottimo lavoro fatto fino ad ora dall’allenatrice Francesca Foppiani insieme a tutto il gruppo.

“La trasferta di Cesenatico non è stata solamente una trasferta a fini sportivi – spiegano i dirigenti accompagnatori Rossi e Fontana -, infatti, grazie all’ottima organizzazione, ci sono stati vari momenti, come i giochi in spiaggia del sabato pomeriggio o la “Notte Bianca” del sabato sera, in cui i ragazzi hanno potuto conoscere i componenti di altre squadre e creare nuove amicizie. Momenti extra-sportivi come questi hanno la stessa importanza di quelli sportivi per i nostri ragazzi”.