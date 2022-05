Placentia Marathon nel segno di Klimt “Domenica grande festa per diecimila persone”

Placentia Half Marathon nel segno di Gustav Klimt: l’edizione da nozze d’argento, in programma domenica 8 maggio, porterà impressa sulle medaglie il Ritratto di Signora. Dopo aver ricevuto il via libera dalla Galleria Ricci Oddi, è stata realizzata al nuova medaglia, presentata ufficialmente in sala consiglio a Piacenza, in occasione della “consegna dei pettorali di gara”.

“Questa competizione – ha detto il sindaco Patrizia Barbieri – è una grande festa per la città. Lo dimostrano i numeri: tra organizzatori, partecipanti a eventi collaterali e agli sportivi che prenderanno parte alla competizione, saranno mobilitate oltre 10mila persone. E’ l’occasione per condividere un momento di sport e amicizia”.

Gli organizzatori Alessandro Confalonieri e Pietro Perotti hanno voluto ringraziare chi si prodiga, a titolo gratuito, nell’organizzazione della Placentia Half Marathon: volontari, operatori del soccorso e le forze dell’ordine. “Un servizio davvero al top – hanno sottolineato -, con un numero di mezzi a disposizione addirittura superiore a quello che sarebbe previsto per iniziative di questo tipo”. Gli organizzatori hanno poi illustrato la peculiarità della nuova medaglia, forgiata da una ditta italiana, dopo aver ottenuto il via libera dalla Galleria Ricci Oddi. La direttrice Lucia Pini ha detto che la proposta è stata accolta subito con favore. “E’bello che un’opera dalla vita così travagliata – ricorda – sia ormai diventata il simbolo di una città”.

In sala consiglio, dato il periodo elettorale sono stati consegnati in totale par condicio, i pettorali a due soli Amministratori: Massimo Trespidi, candidato per il Centro Destra, e Christian Fiazza, candidato per il Centro Sinistra, entrambi appassionati di corsa e veterani della Placentia Half Marathon.