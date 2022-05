Play Off 5° Posto, la Gas Sales Bluenergy cerca il pass per la finale contro Verona

I Play Off 5° Posto della SuperLega Credem Banca entrano nel vivo con la fase degli scontri diretti: sabato 7 maggio alle 20.30 sono in programma le Semifinali in gara unica da cui usciranno le due squadre in lizza per la vittoria finale.

Al PalaBanca va in scena il remake dell’incontro della quarta giornata del Girone Play Off 5° Posto tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Verona Volley. Una sfida che sabato scorso ha regalato molte emozioni. Ad avere la meglio è stata la formazione emiliana, vincitrice da imbattuta della prima fase per il quinto posto, ma costretta a lottare fino al tie break per contenere il sestetto scaligero. I giganti veneti si sono qualificati alle Semifinali per il rotto della cuffia, soffiando la quarta posizione all’Allianz Milano negli ultimi battiti della 5a e conclusiva giornata, grazie al successo corsaro al fotofinish sul campo di Cisterna. La squadra di Lorenzo Bernardi cerca la sesta vittoria di fila, il collettivo di Radostin Stoytchev vuole continuare a stupire. Si gioca in gara unica da cui uscirà la squadra che giocherà la Finale per conquistare il pass per la CEV Challenge Cup 2023. Essendosi aggiudicati la prima posizione del girone, in caso di vittoria i biancorossi sono già sicuri di giocare la Finale davanti al proprio pubblico al PalabancaSport, prevista per il 13 maggio alle 20.45.

Antoine Brizard (Gas Sales Bluenergy Piacenza): “Siamo molto contenti dei risultati, stiamo giocando bene e finalmente non ho nemmeno più il dolore alla schiena. Contrastare Verona sarà difficile, hanno un livello molto alto di gioco e un’ottima qualità, arriveranno con grande determinazione per ottenere la vittoria. Noi dobbiamo avere fiducia nelle nostre abilità come abbiamo fatto nelle partite secche durante questa stagione di campionato e nei Play Off. Verona Volley ha molti giocatori giovani che potrebbero darci filo da torcere, ma noi daremo il massimo”.

BIGLIETTI – La prevendita per i biglietti della partita casalinga prosegue presso i canali convenzionali (sportelli Gas Sales Energia e agenzie/filiali della Banca di Piacenza aperte al pubblico e sito Vivaticket) e presso le casse del PalabancaSport sabato dalle 19. Costo del biglietto €.5 in tutti i settori e omaggio per U16; prelazione sul posto garantita agli abbonati fino al fischio d’inizio.

PRECEDENTI: 7 (5 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza, 2 successi Verona Volley).

PRECEDENTI IN STAGIONE: 2 gare (1 successo Verona e 1 successo Piacenza).

PRECEDENTI NEI PLAY OFF 5° POSTO: 1 gara (1 successo Piacenza)

EX: Edoardo Caneschi a Verona nel 2020/21, Enrico Cester a Verona nel 2019/20, Maxwell Philip Holt a Verona nel 2009/10, Toncek Stern a Verona nel biennio 2016/17-2017/18.

A CACCIA DI RECORD:

Nei Play Off 5° Posto: Enrico Cester – 39 punti ai 100, Adis Lagumdzija – 4 punti ai 100, Toncek Stern – 5 punti ai 200 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Asparuh Asparuhov – 3 punti ai 100 (Verona Volley).

In carriera: Enrico Cester – 9 attacchi vincenti ai 1500, Adis Lagumdzija – 15 punti ai 1000, Aaron Russell – 1 ace ai 200 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Lorenzo Cortesia – 2 punti ai 700, Luca Spirito, 1 muro vincente ai 200 (Verona Volley).

Semifinali Play Off 5° posto Credem Banca

Sabato 7 maggio 2022, ore 20.30

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Verona Volley

Arbitri: Caretti Stefano, Luciani Ubaldo (Turtù Alessandro)

Video Check: Ugolotti Davide

Segnapunti: Salvo Antonino Alessio

Diretta Volleyballworld.tv

Top Volley Cisterna – Vero Volley Monza

Arbitri: Saltalippi Luca, Cappello Gianluca (Gasparro Mariano)

Video Check: Affronti Giovanni

Segnapunti: Tanzilli Georgia

Diretta Volleyballworld.tv

Finale Play Off 5° posto Credem Banca

Venerdì 13 maggio 2022, ore 20.45

1a Semifinalista – 2a Semifinalista

Diretta RAI Sport e Volleyballworld.tv