Play Off 5° posto, venerdì la finale Gas Sales-Cisterna: aperta la prevendita

Da oggi è possibile acquistare i biglietti per la Finale del Play Off 5° posto che si giocherà al PalabancaSport il 13 maggio alle 20.45 tra Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e Top Volley Cisterna. Biglietto a prezzo unico €.5,00 in tutti i settori, ingresso omaggio per gli Under 16, prelazione sul posto garantita per gli abbonati fino ad inizio della gara.

Di seguito le modalità di acquisto:

– presso gli sportelli Gas Sales Energia già abilitati alla vendita degli abbonamenti *

– presso le agenzie/filiali della Banca di Piacenza già abilitati alla vendita degli abbonamenti*

– on Line su Vivaticket scegliendo la partita interessata (pagamento tramite carta di credito)

– presso la biglietteria del PalabancaSport dalle 19.00 il giorno della partita

*Sportelli Gas Sales Energia, eccetto Verolanuova (BS), Manerbio (BS) e Parma.

> Per maggiori informazioni: www.gassalesenergia.it/sportelli

*Agenzie/Filiali della Banca di Piacenza:

Sede Centrale • Via Mazzini, 20 – Piacenza (PC)

Agenzia 1 • Via Genova, 37 – Piacenza (PC)

Agenzia 2 (Veggioletta)• Via I Maggio, 39 – Piacenza (PC)

Agenzia 5 (Besurica) • Via Perfetti, 1 – Piacenza (PC)*

Agenzia 7 (Galleana) • Strada Bobbiese, 4/6 – Galleana – Piacenza (PC)

Agenzia 8 (Barriera Torino) • Via Emilia Pavese, 40 – Barriera Torino – Piacenza (PC)*

Filiale di Castel San Giovanni

Filiale di Fiorenzuola Cappuccini

> Per maggiori informazioni: www.bancadipiacenza.it

*Agenzia aperta anche il sabato mattina

Il biglietto omaggio per Under 16 potrà essere sottoscritto tramite prenotazione via email all’indirizzo biglietteria@youenergyvolley.it entro la giornata di giovedì 12 maggio (indicare nome, cognome, numero di telefono). Con lo stesso sistema è possibile prenotare anche i biglietti degli altri componenti della famiglia. I biglietti, omaggio e a pagamento prenotati, potranno essere pagati e ritirati presso le casse del PalabancaSport il giorno della partita.

DETTAGLI – Come da disposizioni in materia Covid19, dal 1 maggio 2022 per poter accedere al PalabancaSport occorre essere muniti di mascherina FFp2 omologata; non è più richiesto alcun tipo di green pass. Vengono mantenuti i sistemi di tracciabilità e conservazione delle presenze del pubblico. Per ulteriori informazioni Tel. 0523/1886341 email: biglietteria@youenergyvolley.it