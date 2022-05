Play off serie B, la Canottieri Ongina ospita l’imbattuta Monselice

Si fa elettrizzante l’atmosfera in casa Canottieri Ongina, formazione piacentina che domani (sabato) scenderà in campo per i play off di serie B maschile, post-season già raggiunta diverse volte nel corso della storia, tra cui l’anno scorso dove i piacentini arrivarono fino alla finale poi persa contro Garlasco. Sabato alle 18 a Monticelli la squadra di Gabriele Bruni (seconda classificata nel girone C) affronterà la T.M.B. Monselice, formazione padovana “regina” del girone D. Si tratta della sfida d’andata, il primo atto in un doppio duello che si chiuderà sabato 14 maggio alle 17,30 a Schiavonia (Padova) per il match di ritorno.

“Arriviamo all’appuntamento – le parole di coach Bruni – con il morale alto, abbiamo svolto una buona settimana di lavoro e i ragazzi sono apparsi “sul pezzo”, lavorando bene e provando alcune situazioni tattiche. Monselice parte favorita per il cammino che ha saputo fare senza macchie e per essere al completo. E’ una squadra molto solida e compatta, con giocatori che sono insieme da diversi anni nella stessa metà campo. Giocare in casa (il PalaEdison è inviolato in questa stagione, ndc) può essere un aiuto fondamentale per noi e per il prosieguo del duello. Dobbiamo cercare di far leva sulla nostra ritrovata compattezza, lottare punto a punto e non perdere la bussola nei momenti di difficoltà che inevitabilmente ci saranno”.

La Canottieri Ongina dovrà fare a meno del centrale Bara Fall (che deve ancora scontare due turni di squalifica), mentre sulle condizioni del martello Sandro Caci (problema a un gomito), coach Bruni spiega che “proveremo a renderlo disponibile per la partita”.

L’AVVERSARIO – La T.M.B. ha chiuso il girone D al primo posto con 22 vittorie in altrettanti incontri, risultando l’unica formazione imbattuta in ambito nazionale. A presentare la sfida sulla sponda padovana è coach Guglielmo Cicorella. “Conosciamo bene il valore dei nostri avversari, li abbiamo studiati a fondo e sappiamo che sono una squadra con individualità importanti, staff di livello e giocatori che in passato hanno già vinto la serie B in passato oltre ad atleti di categoria superiore, uno su tutti il mio conterraneo Daniel Bacca. Per noi sarà un passaggio importante se non decisivo per il progetto che abbiamo costruito tre anni fa con il ds Roberto Cibin. Al termine di una stagione che ci ha visto protagonisti ma non senza sofferenza, i ragazzi sono stati bravissimi e a loro vanno i nostri complimenti. Questo tipo di gare è spesso deciso da episodi molto frequentemente la qualità più importante è la continuità di rendimento, oltre a commettere pochi errori e essere freddi nei momenti importanti”.

GLI ARBITRI – A dirigere l’incontro tra Canottieri Ongina tra T.M.B. Monselice e Canottieri Ongina saranno il primo arbitro Gianluca Fumagalli e il secondo arbitro Francesco Maderna.

IL TURNO – Questo il programma della gara d’andata della fase 1 dei play off di serie B maschile (ramo gironi C e D):

Canottieri Ongina-T.M.B. Monselice (sabato ore 18 a Monticelli)

Btm & Lametris Massanzago-Gabbiano Mantova (sabato ore 20,30 a Borgoricco)

DIRETTA FACEBOOK – La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Volley Canottieri Ongina.