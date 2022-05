Playoff 5° posto, in campo Allianz Milano – Gas Sales Bluenergy DIRETTA

PLAYOFF 5° POSTO – 5^ GIORNATA

ALLIANZ MILANO – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 1-2

(25-20 27-29 23-25)

Martedì 3 maggio alle 20 e 30 (in diretta su VolleyballWorld TV), la Gas Sales Bluenergy Piacenza affronta la Allianz Powervolley Milano nella partita valevole per la sesta e ultima giornata del girone del Play Off 5°posto. Obiettivo: consolidare la prima posizione nel girone e per questo è necessaria la vittoria, anche al tie break, dei biancorossi all’Allianz Cloud di Milano.

Le posizioni in classifica sono ancora tutte da definire, saranno i risultati sui vari campi nella giornata di domani a stabilire la squadra che sfiderà Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza in Semifinale, sabato sera 7 maggio alle 20.30 al PalabancaSport. I ragazzi di mister Lorenzo Bernardi vengono dal 3-2 conquistato contro Verona Volley e dovranno mantenere alta la concentrazione per proseguire il trend positivo di vittorie. Ad attenderli ci saranno i padroni di casa guidati da coach Roberto Piazza reduci dalla vittoria a Taranto per 3-0. Abbiamo raccolto la dichiarazione di Edoardo Caneschi, centrale e numero 18 di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: ” Milano è un avversario molto ostico. È una squadra che in questa stagione ha mostrato tutto il suo valore chiudendo al 5° posto la Regular Season e qualificandosi per la Final4 di Coppa Italia. Sarà una battaglia perché ad entrambe le formazioni serve la vittoria, a noi per essere certi del 1° posto e a loro per guadagnarsi l’accesso alle Semifinali”.

PRECEDENTI: 6 (3 successi Allianz Milano, 3 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza).



PRECEDENTI IN STAGIONE: 2 gare in Regular Season (1 successo Piacenza, 1 successo Milano).



PRECEDENTI NEI PLAY OFF 5° POSTO: 1 gare nel Girone 2020/21 (1 successo Milano).



EX: Alessandro Tondo a Milano dal 2016/17 al 2018/19.



A CACCIA DI RECORD:

Nei Play Off 5° Posto: Toncek Stern – 6 punti ai 200 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

In carriera: Barthelemy Chinenyeze – 14 punti ai 800, Yuki Ishikawa – 8 punti ai 1800, Thomas Jaeschke – 5 attacchi vincenti ai 1000, – 4 ace ai 100, Leandro Mosca – 4 punti ai 500, Yuri Romanò – 36 punti ai 1900, – 5 muri vincenti ai 100 (Allianz Milano); Aaron Russell – 1 ace ai 200, Enrico Cester – 15 attacchi vincenti ai 1500 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

5a Giornata Play Off 5° Posto Credem Banca – Girone

Martedì 3 maggio 2022, ore 14.30

Vero Volley Monza – Gioiella Prisma Taranto

Arbitri: Bassan Fabio, Giardini Massimiliano (Rusconi Valerio)

Video Check: Forcella Elia

Segnapunti: Marangio Annalia

Diretta Volleyballworld.tv

Martedì 3 maggio 2022, ore 20.30

Top Volley Cisterna – Verona Volley

Arbitri: Carcione Vincenzo, Verrascina Antonella (Marani Azzurra)

Video Check: Paris Fabio

Segnapunti: Giacomi Letizia

Diretta Volleyballworld.tv

Allianz Milano – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Arbitri: Rossi Alessandro, Canessa Maurizio (Manzoni Barbara)

Video Check: Villa Riccardo

Segnapunti: Illiano Anna

Diretta Volleyballworld.tv

Classifica Girone Play Off 5° Posto

Gas Sales Bluenergy Piacenza 11, Top Volley Cisterna 9, Allianz Milano 6, Vero Volley Monza 6, Verona Volley 4, Gioiella Prisma Taranto 0.