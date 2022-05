Playoff quinto posto, Gas Sales sfida Allianz Milano

Martedì 3 maggio alle 20 e 30 (in diretta su VolleyballWorld TV), i biancorossi affronteranno la Allianz Powervolley Milano nella partita valevole per la sesta e ultima giornata del girone del Play Off 5°posto. Obiettivo: consolidare la prima posizione nel girone e per questo è necessaria la vittoria anche al tie break della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza all’Allianz Cloud di Milano.

Le posizioni in classifica sono ancora tutte da definire, saranno i risultati sui vari campi nella giornata di domani a stabilire la squadra che sfiderà Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza in Semifinale, sabato sera 7 maggio alle 20.30 al PalabancaSport.

I ragazzi di mister Lorenzo Bernardi vengono dal 3-2 conquistato contro Verona Volley e dovranno mantenere alta la concentrazione per proseguire il trend positivo di vittorie. Ad attenderli ci saranno i padroni di casa guidati da coach Roberto Piazza reduci dalla vittoria a Taranto per 3-0.

Abbiamo raccolto la dichiarazione di Edoardo Caneschi, centrale e numero 18 di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: ” Milano è un avversario molto ostico. È una squadra che in questa stagione ha mostrato tutto il suo valore chiudendo al 5° posto la Regular Season e qualificandosi per la Final4 di Coppa Italia. Sarà una battaglia perché ad entrambe le formazioni serve la vittoria, a noi per essere certi del 1° posto e a loro per guadagnarsi l’accesso alle Semifinali”.

Prosegue la mission di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza nel segno del cinque anche per la Semifinale casalinga del 7 maggio alle 20.30: prezzo unico €.5,00 in tutti i settori, ingresso omaggio per gli U16, prelazione sul posto garantita per gli abbonati fino ad inizio della gara. Per ulteriori informazioni sui tempi, canali di vendita e modalità di acquisto www.gassalespiacenza.it