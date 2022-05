Traversa Rabbi, Piace vicino al vantaggio contro la Juve Under 23 (0-0) DIRETTA

JUVENTUS UNDER 23-PIACENZA CALCIO 0-0

LA DIRETTA

LA CRONACA

61′ Un altro giallo, stavolta per il Piace: Nava sanzionato per fallo su Cudrig

58′ Pareggiato il conto dei cartellini: ammonito Leo

56′ Doppio cambio per la Juventus Under 23: Iocolano e Barrenanchea prendono il posto di Compagnon e Leonde

54′ Piace vicinissimo al gol. Dubickas fermato dalla difesa juventina, la palla arriva a Rabbi che calcia a botta sicura: traversa

49′ Primo giallo della partita per il Piacenza: ammonito Castiglia

46′ Squadre di nuovo in campo, al via il secondo tempo

45′ Fine primo tempo, l’arbitro manda le due squadre negli spogliatoi. Se finisse così a passare sarebbe la Juve

25′ Il Piace crea, ma è impreciso. Gonzi prova il destro a giro, palla a lato

22′ Primo squillo per i bianconeri: Zuelli ci prova dalla distanza, ma la blocca senza problemi il numero uno del Piace Tintori

13′ Ancora Piace a cercare il gol: calcio d’angolo pericoloso battuto dai biancorossi, che però non riescono a trovare la zampata vincente

7′ Buona occasione per il Piace, Munari calcia con il mancino ma non trova la porta

1′ Fischio d’inizio, al via l’avventura playoff per il Piacenza

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Juventus Under 23 (4-2-3-1): Isreal; Leo, De Winter, Poli, Anzolin; Leone, Zuelli; Compagnon, Soule, Cudrig; Da Graca. A disp. Raina, Siano, Stramaccioni, Riccio, Verduci, Sersanti, Palumbo, Iocolano, Barrenanchea, Boloca, Lipari. All. Lamberto Zauli.

Piacenza (4-4-2): Tintori; Parisi, Nava, Cosenza, Marchi; Munari, Castiglia, Suljic, Gonzi; Rabbi, Dubickas. A disp. Pratelli, Galletti, Rillo, Tafa, Lamesta, Bobb, Giordano, Marino, Armini, Rossi, Ruiz. All. Cristiano Scazzola (squalificato). In panchina Moreno Greco.

I tifosi del Piace in trasferta ad Alessandria per la sfida contro la Juve Under 23 (ph: facebook Piacenza Calcio)