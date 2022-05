Podio e piazzamenti, sabato ricco di risultati per il VO2 Team Pink

Sabato ricco di risultati per il VO2 Team Pink e per il Ciclismo giovanile VO2 Team Pink, protagonisti nella cronometro di Boncellino (Ravenna). Partendo dall’alto, nelle Junior podio sfiorato “in casa” per la faentina Valentina Zanzi, quarta a sette decimi dal terzo posto. Nella top ten anche la compagna di squadra torinese Martina Sanfilippo, ottava.

Da un podio sfiorato a uno centrato nelle Allieve, dove la ligure Irma Siri è giunta seconda dietro solamente ad Alice Bulegato. Quarto posto per la reggiana Linda Ferrari, con la conterranea Giorgia Tagliavini settima e la parmense Emma del Bono nona. Infine, nella cronometro a coppie per Donne Esordienti quarta piazza per le reggiane Serena Zannoni e Giulia Casubolo.

Risultati cronometro Boncellino

Donne Juniores: 1° Alice Toniolli (Breganze Millenium) 9 chilometri 250 metri in 13 minuti 0 secondi 14, media 42,685 chilometri orari, 2° Eleonora Ciabocco (Team Di Federico) a 5 secondi 56, 3° Gaia Segato (Breganze Millenium) a 17 secondi 28, 4° Valentina Zanzi (VO2 Team Pink) a 17 secondi 97, 5° Marta Pavesi (Valcar-Travel & Service) a 18 secondi 38, 6° Alice Brugnera (Breganze Millenium) a 30 secondi 21, 7° Sara Pepoli (Team Di Federico) a 33 secondi 56, 8° Martina Sanfilippo (VO2 Team Pink) a 40 secondi 97, 9° Aurora Cappelletti (Gauss Fiorin) a 47 secondi 41, 10° Letizia Medori (Team Di Federico) a 48 secondi 58.

Donne Allieve: 1° Alice Bulegato (Young Team Arcade) 9 chilometri 250 metri in 13 minuti 54 secondi 84, media 39,888 chilometri orari, 2° Irma Siri (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink) a 3 secondi 26, 3° Marisol Dalla Pietà (Cadeo Carpaneto) a 9 secondi 54, 4° Linda Ferrari (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink) a 32 secondi 39, 5° Sofia Cabri (Polisportiva Fiumicinese Fa.i.t. Adriatica) a 41 secondi 99, 6° Giorgia Tagliavini (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink) a 43 secondi 39, 7° Alessia Zambelli (Biesse Carrera) a 45 secondi 74, 8° Greta Pighi (Cicli Fiorin) a 46 secondi 90, 9° Emma Del Bono (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink) a 56 secondi 15, 10° Silvia Milesi (Biesse Carrera) a 1 minuto 2 secondi 6 secondi.

Donne Esordienti a coppie: 1° Orsi M.-Orsi A. (Polisportiva San Marinese) 9 chilometri 250 metri in 14 minuti 21 secondi 40, media 38,558 chilometri orari, 2° Buldrini-Vanuzzo (Bicifestival) a 8 secondi 04, 3° Scalorbi-Riccio (Calderara Stm Riduttori) a 24 secondi, 4° Serena Zannoni-Giulia Casubolo (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink) a 42 secondi 91, 5° Zoffoli-Dollaku (Polisportiva Fiumicinese Fa.i.t. Adriatica) a 56 secondi 97.

Nella foto, il VO2 Team Pink premiato a Boncellino