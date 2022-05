“Posto di polizia in ospedale chiuso quando la sinistra era al governo della città”

Aggressione in ospedale, interviene anche Massimo Trespidi – Lista civica Barbieri Sindaco, Trespidi con Liberi.

“Nell’esprimere piena e sincera solidarietà al personale sanitario vittima di un’assurda aggressione nell’espletamento della propria meritoria attività, ricordo – scrive Trespidi in una nota – alla candidata della sinistra che, solo dopo sei anni dalla sua chiusura – chiusura avvenuta quando la sinistra era al governo della città – il posto di polizia fisso all’ospedale di Piacenza ha riaperto due anni fa, anche se solo con orario diurno. E ciò proprio per cercare di limitare le aggressioni agli operatori sanitari che negli anni di chiusura hanno più volte denunciato inascoltati la situazione”.

“All’evidenza però l’obiettivo è raggiungibile – da una parte – solo con un’adeguata assegnazione di personale delle Forze dell’Ordine e, quindi, da parte del Ministero dell’Interno e – dall’altra – con adeguati interventi anche di prevenzione e protezione dell’azienda Ausl di Piacenza. Il tutto se si vuole davvero concorrere ad evitare il ripetersi di episodi di violenza che, quando come nel mese dello scorso marzo, sono stati analizzati in un apposito convegno hanno visto la presenza non solo di numerosi esperti, ma anche del sindaco Patrizia Barbieri, a dimostrazione dell’interesse non elettorale dell’amministrazione comunale al tema. Convegno cui risultava assente, invece, la candidata sindaco della sinistra, probabilmente perché non ancora in campagna elettorale”.