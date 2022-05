Premi di laurea in Cattolica “Sosteniamo i giovani, sono il nostro futuro”

Torna, dopo due anni di stop causa covid, la consegna di due premi International Inner Wheel Club di Piacenza e Rotary Club Piacenza Farnese riservati agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale delle Facoltà di Economia e Giurisprudenza e di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’università Cattolica di Piacenza.

Una piccola cerimonia, tenutasi nella sala Piana dell’università, che ha visto riconosciuti i meriti di Alessio Cerrini, premiato da Inner Wheel, iscritto al primo anno del corso di laurea magistrale in Gestione d’azienda, laureatosi alla triennale con 110/110, e Marina Silva, studentessa del primo anno della laurea magistrale di Scienze e tecnologie alimentari, premiata da Rotary Piacenza per il 110 e lode ottenuto alla laurea triennale.

Alla premiazione hanno preso parte la Prof.ssa Anna Maria Fellegara, preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza, il Prof. Marco Trevisan preside della Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, la Dott.ssa Donatella Zavaroni, Presidente Rotary Club Piacenza Farnese e la Dott.ssa Giuseppina Maestri, Presidente International Inner Wheel Club di Piacenza, oltre al direttore di sede dell’università Cattolica, Mauro Balordi.

“Dopo i due anni di pausa imposti dal covid, abbiamo potuto riprendere questa tradizione – ha detto la presidente Inner Wheel Maestri – che dura da 32 anni. E’ un premio al merito degli studenti, nel nostro caso laureati alla triennale della facoltà di Economia e Giurisprudenza. Vogliamo così spronarli nello studio, perché i ragazzi sono il nostro futuro e vogliamo investire su di loro”.

“Da tempo collaboriamo, come Rotary Piacenza Farnese, con Inner Wheel nel sostenere gli studenti della Cattolica – aggiunge la presidente Rotary Zavaroni -, per sostenere i ragazzi nel loro futuro. Abbiamo cercato di scegliere i giovani più meritevoli, in base al loro percorso accademico”.

“Dobbaimo ringraziare le realtà presenti sul territorio, per l’attenzione che viene dimostrata nei confronti dell’università Cattolica” sottolinea il professor Trevisan. “L’importanza di questi riconoscimenti non sta tanto nell’aspetto economico (le borse di studio sono di 1.500 euro ciascuna, ndr), che pure conta, quanto – afferma la prof Fellegara – l’essere un obiettivo raggiunto, il veder riconosciuto il proprio merito rispetto ai compagni. La nostra è un’università inclusiva, che sostiene tutti nel percorso di studi, ma che al tempo stesso, grazie anche a questi premi, riesce a valorizzarne le eccellenze”.

I giovani premiati, Marina e Alessio, non nascondono la propria soddisfazione, in attesa di nuovi obiettivi da raggiungere. Marina punta a continuare l’attività di ricerca, nel settore controllo qualità, mentre Alessio punta a lavorare in azienda, “ramo economia”.