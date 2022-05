Premio Letterario Giana Anguissola, la premiazione a Palazzo Gotico

“Via da tutto: pagine per viaggiare, fuori e dentro di sé”: è questo il tema dell’edizione 2022 del Premio Letterario Giana Anguissola, che dopo due anni di svolgimento in diretta streaming è tornato finalmente, in presenza, nella splendida cornice del Salone monumentale di Palazzo Gotico.

Nella mattinata del 6 maggio si è svolta la premiazione degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Piacenza e provincia che hanno proposto i propri elaborati nelle sezioni scrittura e video. L’evento, introdotto dall’assessore alla Cultura Jonathan Papamarenghi, è stato condotto da Gabriela Zucchini ed Eros Miari di Equilibri, insieme alle bibliotecarie Francesca Agosti e Stefania Cobianchi, referenti dell’iniziativa.

Ospite d’onore, lo scrittore e storico Carlo Greppi, socio fondatore e presidente dell’associazione Deina Torino, promotore di innumerevoli viaggi della memoria ad Auschwitz e in altri lager del Terzo Reich, già collaboratore di Rai Storia e pluripremiato autore per ragazzi e saggista.

La manifestazione, realizzata in collaborazione con la Equilibri e con il contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano, ha visto l’adesione di 17 classi tra i licei Colombini, Gioia, Respighi, l’Isii Marconi e il liceo Volta di Castelsangiovanni.

L'assessore alla Cultura Jonathan Papamarenghi ha espresso soddisfazione per l'ampia partecipazione dei ragazzi, sottolineando come questo appuntamento rappresenti il culmine delle tante iniziative che il Polo bibliotecario piacentino porta avanti, nel corso dell'anno, per la promozione della lettura e il coinvolgimento del tessuto scolastico.

Il premio per il miglior video è andato al BookTrailer “Le otto montagne: un’amicizia tra i dirupi del tempo” proposto dalla 2° SUB del liceo Colombini (docente Giulia Repetti) ad opera degli studenti Francesco Marafatti, Gioia Matteucci, Chiara Milani e Alice Petralia. Menzione speciale per la 1°C linguistico del liceo Gioia.

Per la sezione scrittura, sul gradino più alto del podio è salita Sofia Gandolfi della 4° linguistico C del liceo Gioia, con il testo “Cosa farai come prima cosa una volta compiuti diciotto anni?” (docente Maria Varani), seguita da Enea Bertola della 5°A istituto Volta (docente Valentina Indigenti) con “Un giorno vorrei”. Al terzo posto, con “Buon viaggio”, Riccardo Pisano della 1°D linguistico del liceo Gioia (insegnante Elisabetta Ghisoni).

Ai vincitori è stato consegnato un buono per l’acquisto di libri.