Presentazione delle liste elettorali, orario lungo per gli uffici comunali

Il Comune di Piacenza informa che al fine di garantire l’immediato rilascio, entro 24 ore dalla richiesta, dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, nonché per gli altri adempimenti connessi alla presentazione delle liste e delle candidature per le elezioni amministrative, l’ufficio Elettorale di viale Beverora e l’ufficio Elezioni di Largo Anguissola rimarranno aperti ininterrottamente dalle ore 8 alle ore 20 di domani, venerdì 13 e dalle ore 8 alle ore 12 di sabato 14 maggio. Ci si potrà rivolgere, per il rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, anche al Quic di viale Beverora, che osserverà i consueti orari di apertura.