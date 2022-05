Profumo confermato presidente dell’associazione delle fondazioni, Reggi nel consiglio

Nel corso dell’Assemblea nazionale dell’Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio SpA, il presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano, Roberto Reggi, è stato eletto come all’interno del Consiglio nazionale Acri, l’organo di indirizzo strategico con funzioni di amministrazione generale dell’Associazione che ha competenze su tutte le questioni di interesse per le Fondazioni.

In qualità di presidente è stato confermato Francesco Profumo, presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo. Il Consiglio, con il coinvolgimento delle articolazioni territoriali che aggregano le Fondazioni, eleggerà i membri del Comitato esecutivo e, fra questi, su designazione del Presidente, nominerà i vicepresidenti dell’Associazione nella prima seduta, prevista per la prima metà di giugno. L’Assemblea ha anche rinnovato la composizione dei Collegio dei revisori dei conti, del Comitato piccole e medie Fondazioni e del Comitato delle Società bancarie.

«È un ruolo che accolgo con soddisfazione personale – commenta Reggi -, si tratta di una buona opportunità per mettermi al servizio della progettualità che Acri realizza a supporto delle fondazioni di tutto il Paese, e anche per esercitare il mio compito in modo ancora più incisivo, con riflessi positivi anche per le comunità di Piacenza e Vigevano».

Il nuovo Consiglio di Acri è così composto: Area geografica Centro: Dennis Luigi Censi – presidente Fondazione Carifac Cristina Colaiacovo – presidente Fondazione CR Perugia Giorgio Gragnola – presidente Fondazione CR Fano Libero Mario Mari – presidente Fondazione CR Orvieto Carlo Rossi – presidente Fondazione MPS Luigi Salvadori – presidente Fondazione CR Firenze Lorenzo Zogheri – presidente Fondazione CR Pistoia e Pescia. Area geografica Emilia-Romagna: Paolo Cavicchioli – presidente Fondazione di Modena Carlo Cipolli – presidente Fondazione CR in Bologna Giusella Finocchiaro – presidente Fondazione Monte Bologna e Ravenna Maurizio Gardini – presidente Fondazione CR Forlì Franco Magnani – presidente Fondazione Cariparma Roberto Reggi – presidente Fondazione di Piacenza e Vigevano. Area geografica Nord-Est: Carlo Schönsberg – presidente Fondazione Caritro Alessandro Mazzucco – presidente Fondazione Cariverona Giuseppe Morandini – presidente Fondazione Friuli Gilberto Muraro – presidente Fondazione Cariparo. Area geografica Nord-Ovest: Konrad Bergmeister – presidente Fondazione CR Bolzano Andrea Corradino – presidente Fondazione CR La Spezia Franco Ferraris – presidente Fondazione CR Biella Giovanni Fosti – presidente Fondazione Cariplo Maurizio Irrera – vicepresidente Fondazione CRT Ezio Raviola – presidente Fondazione CR Cuneo Mario Sacco – presidente Fondazione CR Asti. Area geografica Sud e Isole: Antonello Cabras – presidente Fondazione di Sardegna Gabriella Sarracco – presidente Fondazione CR Civitavecchia. Presidente Consulta delle Fondazioni di origine bancaria del Sud (in corso di nomina).

COLLABORAZIONE FONDAZIONI-REGIONI PER IL PNRR: FIRMATO UN PROTOCOLLO FRA ACRI E MINISTERO – Promuovere forme di collaborazione tra le Regioni e le Fondazioni di origine bancaria per favorire la fase di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. È l’obiettivo di un protocollo d’intesa firmato nei giorni scorsi tra il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, e il presidente dell’Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A., Francesco Profumo. Il sostegno congiunto alle attività di ricerca e di studio per individuare progetti e modelli organizzativi più adatti consentirà di assicurare un’operatività ancora più efficace e una tempestiva attuazione degli interventi a livello regionale e locale. Lo scopo è trovare le soluzioni più efficaci affinché le misure previste nel Pnrr possano avere il miglior impatto positivo sui territori, utilizzando al meglio le risorse.

IL RUOLO DELLE FONDAZIONI. Il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie metterà a disposizione i propri uffici in attività progettuali condivise con le Fondazioni, nei campi dello sviluppo economico e sociale. “Dallo scorso anno le Fondazioni di origine bancaria – ha commentato il presidente di Acri Francesco Profumo – si sono mobilitate per accompagnare e sostenere gli enti locali e le organizzazioni del Terzo settore che intendono cogliere le straordinarie opportunità offerte dal Pnrr. La loro vicinanza ai territori, il dialogo costante con i vari soggetti che animano la vita delle comunità e la capacità di mobilitare in tempi brevi risorse e competenze, rende le Fondazioni attori riconosciuti e credibili in grado di facilitare questo processo».

LA SITUAZIONE IN EMILIA ROMAGNA. La collaborazione tra gli enti potrà contare su un apporto particolarmente consistente in Emilia-Romagna: si tratta infatti della regione che esprime la maggior concentrazione di fondazioni, ben diciannove, a livello nazionale. «Questo protocollo rappresenta un’intesa importante, poiché sostiene una strategia del “fare rete” che rappresenta lo strumento più efficace per raggiungere risultati davvero significativi», sottolinea il presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano, Roberto Reggi. «Da parte nostra vi è una grande attenzione alla progettualità che il territorio può esprimere in ambito Pnrr, e non solo. Lo scorso aprile abbiamo avviato il bando Post Covid: supporto allo sviluppo delle infrastrutture sociali, che sostiene le spese di progettazione di Comuni ed enti gestori per lo sviluppo di servizi che possano essere finanziati dal Piano o da altri fondi. Inoltre, questo protocollo fornisce un ulteriore impulso al rapporto di reciproca collaborazione che, anche su altri progetti specifici, abbiamo da tempo avviato con la Regione Emilia-Romagna».