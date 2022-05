Pubblica di Travo: un incontro sulle patologie respiratorie aperto a tutti

La Pubblica Assistenza e Soccorso Valtrebbia di Travo prosegue la collaborazione con il Comune di Travo e il Comune di Coli nelle iniziative di formazione e informazione sanitaria presso la popolazione con un’importante iniziativa venerdì prossimo 27 maggio alle ore 20,30 nella Sala polivalente del Comune di Travo.

La Pubblica Assistenza di Travo infatti apre gratuitamente all’intera cittadinanza l’incontro di approfondimento per i propri militi tenuto dal dottor Flavio Mazzocchi, noto medico rianimatore e specialista in patologie respiratorie. Il tema della serata sarà un’analisi delle problematiche legate all’apparato respiratorio: in particolare verrà posta attenzione a tutti quei segni e sintomi da osservare e non sottovalutare rispetto a sé e agli altri, oltre all’indicazione di come comportarsi qualora si presentino difficoltà e problemi. Viene privilegiato un approccio intuitivo con contenuti chiari, la cui comprensione non necessità di una formazione sanitaria. L’intento della Pubblica travese è la diffusione della cultura della salute e della prevenzione e per questo, al termine dell’intervento del dott. Flavio Mazzocchi, sarà possibile formulare domante o richieste di chiarimento.

Nella foto il Sindaco di Travo Ludovico Albasi con il Presidente della Pubblica Assistenza Fiorenzo Bonetti, l’assessore Roberta Valla e un gruppo di militi