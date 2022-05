Domenica 15 maggio 2022, alle ore 11, si terrà la presentazione del punto noleggio Ebike a Travo in via Carlo Alberto Dalla Chiesa la cui gestione è stata affidata all’Associazione Sportiva Dilettantistica Rockandrivers.

L’associazione sportiva Rockandrivers, riconosciuta dal CONI, opera dal 2009 su territorio della Val Trebbia in simbiosi col Parco Avventura situato a Coli, per promuovere sport outdoor a favore dei propri associati e dei frequentatori occasionali della valle.

Prima di questa nuova esperienza, le attività proposte da Rockandrivers, seguite da istruttori CONI/CSEN, consistevano in:

• Corsi di avviamento allo sport del Kayak e del Canyoning

• Discese guidate in Kayak Sit on Top del fiume Trebbia e discese di Canyoning

• Uscite sociali nel territorio piacentino

• Attività didattiche per ragazzi, settimane sportive, gite, grest, campi scuola (proposti assieme a Parcoavventuravaltrebbia)

• Team Building aziendali

• Addii al nubilato e celibato

• Eventi particolari.

Enrico Malvicini di Rockandrivers in riferimento a questa nuova scommessa turistico/sportiva che si sta avviando a Travo afferma: “Il progetto prevede la fusione tra la conoscenza sportivo turistica acquisita negli anni da Rockandrivers e Parcoavventuravaltrebbia con l’esperienza di maestri di Mtb della Federazione Ciclistica Italiana. Crediamo che insieme possano valorizzare il punto di noleggio con proposte diversificate sia di semplice noleggio che di tour guidati. Prevediamo di inserire, oltre ai classici giri di diversa difficoltà già collaudati, una serie di tour guidati con visita di cantine, agriturismi e aziende agricole della Valtrebbia (con le quali attiveremo convenzioni), e tour “Storico/culturali” per scoprire i siti più belli del nostro territorio.

Inoltre saranno proposti:

• Corsi di avviamento allo sport

• Corsi di guida sicura

• Corsi transizione tra MTB a E-MTB

• Corsi rivolti a Guide professioniste abilitate per l’accompagnamento ciclistico

• Corsi e attività rivolte ai ragazzi e agli istituti scolastici

• Inserimento delle attività ciclistiche all’interno di campi scuola, settimane sportive, grest, centri estivi.”

A partire da lunedi si potrà accedere alle prenotazioni online sul sito Rockandrivers.com e saranno disponibili in breve tempo anche le date dei primi tour organizzati.

La struttura che si va ad inaugurare domenica 15 maggio è stata realizzata grazie al contributo del progetto “Trebbia Bike” portato avanti dall’Unione Montana Valli Trebbia e Luretta che punta a collegare con un percorso ciclabile o con il ripristino dei sentieri la Val Trebbia da Travo a Zerba.

Il sindaco Lodovico Albasi sottolinea “Con l’inaugurazione del point di noleggio di Biciclette a pedalata assistita finalmente si concretizza il progetto al quale abbiamo creduto molto perché riteniamo che il turismo outdoor rappresenti una delle più importanti risorse per lo sviluppo sostenibile della valle. Le attività proposte da Rockandrivers sono sicuramente allettanti e in linea con i nostri obiettivi, quelli di rendere Travo un punto di riferimento per quei turisti che vogliono vivere il territorio a contatto con la natura, immersi nel bellissimo paesaggio che li circonda”.