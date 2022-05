Quanti i piacentini al voto per il sindaco? Saranno 76mila e 725

Quanti sono i piacentini chiamati ai seggi elettorali il 12 giugno prossimo alle comunali del capoluogo? La risposta arriva dall’ufficio elettorale del Comune di Piacenza che nei giorni scorsi ha concluso l’ultima revisione delle liste elettorali, “cristallizzando” di fatto il corpo elettorale con diritto di esprimersi sul nuovo sindaco di Piacenza.

Alle comunali del 2022 città a potersi recare ai seggi saranno 76mila e 725 persone residenti (36mila e 468 uomini e 40mila 257 donne), in leggero aumento rispetto a 5 anni fa, quando furono 76mila e 611. Le sezioni elettorali nel Comune di Piacenza sono 107. Più ristretta invece la platea degli aventi diritto al voto ai 5 referendum sulla giustizia, saranno 71mila 704, senza i votanti iscritti all’estero che possono esprimersi per corrispondenza.

COME SI VOTA – Per esprimere la preferenza al proprio candidato sindaco si può barrare con la croce direttamente il nome sulla scheda, oppure il simbolo di un partito della coalizione che lo sostiene, in quel caso il voto risulta espresso automaticamente anche per il candidato a sindaco.

VOTO DISGIUNTO – E’ possibile il voto disgiunto: ovvero si può mettere la croce su un candidato sindaco e al contempo la croce (e anche esprimere la preferenza) su una lista collegata a un altro asprirante primo cittadino. Il voto espresso solo alla lista si collega sempre al candidato a sindaco sostenuto. Se si sceglie di barrare con la croce soltanto il nome del candidato a sindaco, non viene assegnato alcun voto alla sua lista.

LA DOPPIA PREFERENZA DI GENERE – Con la doppia preferenza di genere si potranno scrivere due nomi collegati al voto della lista. Purchè siano di sesso diverso e siano candidati nella medesima lista.

UOMO E DONNA, MA DELLA STESSA LISTA – La doppia preferenza non è obbligatoria, ma è necessariamente di genere: se l’elettore esprime il voto per due persone dello stesso sesso, sarà assegnata soltanto una preferenza, al primo scritto sulla scheda. Se l’elettore vuole votare per un uomo appartenente a una lista e per una donna di una lista differente (anche se sostengono lo stesso aspirante sindaco), non si può fare. Se l’elettore vota per due persone di sesso diverso, ma appartenenti a due liste distinte, l’espressione della preferenza sarà annullata in entrambe i casi. La sua scheda sarà nulla, a meno che non sia stato barrato con la croce il simbolo di una delle due liste o il nome del candidato a sindaco. In tali casi saranno valide solo le espressioni di lista e di sindaco.

OCCHIO ALLE OMONIMIE – Attenzione alle omonimie nelle stessa lista: in tal caso è necessario scrivere non solo il cognome, ma anche il nome del candidato consigliere.