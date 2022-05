Quarta dose vaccino, a Piacenza 1.650 somministrazioni a over 80 e fragili

Continua in Emilia Romagna la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 12 di oggi (2 maggio) – i dati forniti dalla Regione – sono state somministrate complessivamente 10.390.810 dosi; sul totale sono 3.788.432 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,3%. Le terze dosi fatte sono 2.873.399.

Per quanto riguarda la quarta dose, riservata ai cittadini dagli 80 in su e alle persone fragili tra i 60 e i 79 anni, dal 12 aprile ad oggi sono complessivamente 47.768 quelle somministrate. Nel dettaglio: Azienda Usl di Piacenza (over 80: 1.042; fascia di età 60-79: 608); Azienda Usl di Parma (over 80: 2.929, fascia di età 60-79: 1.047); Azienda Usl di Reggio Emilia (over 80: 8.215, fascia di età 60-79: 1.354); Azienda Usl di Modena (over 80: 9.105, fascia di età 60-79: 2.447); Azienda Usl di Bologna (over 80: 5.094, fascia di età 60-79: 814); Azienda Usl di Imola (over 80: 966, fascia di età 60-79: 571); Azienda Usl di Ferrara (over 80: 2.085, fascia di età 60-79: 781); Azienda Usl della Romagna (over 80: 8.615, fascia di età 60-79: 2.095).

Il conteggio progressivo delle dosi di vaccino somministrate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia-Romagna dedicato all’argomento: https://salute.regione.emilia- romagna.it/vaccino-anti-covid, che indica anche quanti sono i cicli vaccinali completati e le dosi aggiuntive somministrate. Tutte le informazioni sulla campagna: https://vaccinocovid.regione. emilia-romagna.it/.