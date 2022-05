Ragazza urtata da un’auto mentre attraversa, soccorsa dal 118

Una ragazza è stata urtata da un’auto mentre attraversava la strada in prossimità delle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto poco dopo le 7:30 di mercoledì 4 maggio all’altezza di Corso Vittorio Emanuele con Stradone Farnese. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale del Comando di via Rogerio, il conducente della Bmw non è riuscito ad evitare l’impatto ai danni della ragazza a piedi, che è caduta sull’asfalto ed è stata condotta al Pronto Soccorso cittadino per accertamenti dai sanitari della Croce Rossa di Viale Malta.