Regionali femminili under 16, Volley Academy batte Forlì 0 – 3 e vola in finale

La CRAI VAP UYBA si aggiudica la semifinale delle Final Four Regionali femminili Under 16 superando la LIBERTAS VOLLEY FORLÌ con un netto 3-0 e si qualifica per la finale contro MOMA ANDERLINI MODENA (brava a imporsi per 3-0 sulla NEW TEAM IMOLA nell’altra semifinale) che si giocherà questo pomeriggio alle ore 17 nella palestra scolastica Moretti di Punta Marina (RA).

La gara nel primo set è equilibrata, con le piacentine che mettono in crisi la ricezione avversaria sfruttando il servizio ma che, allo stesso tempo, faticano in difesa. La svolta arriva intorno alla metà del parziale, quando le ragazze di coach Mineo alzano il ritmo del gioco, migliorano la fase difensiva e si rendono più incisive in attacco riuscendo così a portarsi sull’1-0. Nel secondo parziale la CRAI VAP UYBA si porta immediatamente sul 7-0 grazie a un ottimo turno in battuta di Polenghi e a un muro efficace, dopodiché gestisce l’ampio vantaggio chiudendo il set sul 25-18.

Nel terzo set, il match torna ad essere combattuto punto a punto; le piacentine, nonostante qualche errore di troppo dovuto alla stanchezza, hanno la meglio sulle forlivesi grazie a una maggiore qualità tecnica dimostrata, in particolare, in fase offensiva.

LIBERTAS VOLLEY FORLÌ: Altini (K), Amaducci, Bellavista, Bertaccini, Casadei, Chiodelli, Esposto, Giunchi, Liverani, Moretti, Sedioli (L2), Simoncelli, Strocchi, Ugolini (L1).

All. Roli

CRAI VAP UYBA: Bonelli, Carini, Chinni, Dodi, Ferrari, Gazzola (L1), Gionelli (L2), Iacona, Magnabosco (K), Mozzi, Polenghi, Ruggeri, Soragna, Zlatanov.

All. Mineo-Chiodaroli