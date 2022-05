Rinasce a nuova vita l’ex Mercatone Uno di Rottofreno. La struttura, di oltre 5mila metri quadrati, ospiterà il nuovo negozio Max Factory, catena di megastore specializzata in abbigliamento e articoli per la casa. L’accordo è stato presentato in Municipio dal sindaco Paola Galvani e dal direttore del gruppo Max Factory, Stefano Giorgetti.

La struttura, interamente rinnovata, aprirà di battenti entro la prima metà di giugno e darà lavoro a una quarantina di persone. Di queste, circa la metà, è composta da ex dipendenti Mercatone che troveranno così una nuova occupazione, mentre un’altra ventina di persone deve ancora essere assunta. Il gruppo cerca addetti alla vendita, commessi, di ogni età e preferibilmente con esperienza nel settore dell’abbigliamento (candidature a hr@maxfactory.eu).

“Oggi è un giorno importante – commenta il sindaco Galvani – perché dopo due anni di chiusura, apre una nuova attività nel Comune di Rottofreno che darà nuove opportunità di lavoro. Siamo davvero molto soddisfatti: 20 persone che prima lavoravano presso la precedente attività (ex Mercatone uno) ora troveranno qui una nuova occupazione. Lavoro vuol dire dignità, poter provvedere alla propria famiglia in un momento difficile. La società ha già annunciato l’intenzione di assumere altro personale, quindi per noi la soddisfazione è doppia”.

“E’ un momento di rilancio, speriamo di essere alla fine di un momento di difficoltà sotto tutto gli aspetti – aggiunge Stefano Giorgetti, direttore del gruppo Max Factory -. Speriamo di poter diventare un punto di riferimento per i Comuni limitrofi a Rottofreno. La nostra sfida adesso è il reclutamento di nuovo personale: siamo una realtà operativa a livello nazionale, nata 17 anni fa, partendo dal settore dell’abbigliamentom in particolar modo femminile, ci siamo estesi anche al mondo ‘home’, inteso come articoli per la casa sotto tutti i punti di vista, dai casalinghi al tessile, fino ad arrivare alle decorazioni e prodotti per gli animali. Il nostro obiettivo è offrire sempre articoli di tendenza garantendo al tempo stesso la convenienza, grazie a un rapporto diretto con i fornitori che sono al 55% Made in Italy. Il negozio di Piacenza sarà il 32esimo a livello nazionale, entro i prossimi mesi ne saranno inaugurati altri 4 e, secondo il nostro piano industriale, entro il 2025 raggiungeremo i 50 punti vendita”.

“Come amministrazione comunale – ricorda Stefano Giorgi, assessore allo sviluppo economico – abbiamo sempre tenuto le luci accese sulla partita dell’ex Mercatone Uno, sia per quanto riguarda le ricadute occupazionali, sia per il recupero dell’immobile, che si trova in un punto molto visibile lungo la via Emilia”. L’assessore al Bilancio Rosario Della Porta, da parte sua, sottolinea come l’arrivo di nuova attività possa portare ossigeno alle casse comunali. Nella complessa vicenda del Mercatone Uno, l’amministrazione di Rottofreno non ha incassato circa 350mila euro di imposte, che si punta a recuperare nel corso del procedimento giudiziario che coinvolge la società. Di certo, grazie a Max Factory riprenderà il gettito Imu che, per quell’immobile, genererà 60mila euro all’anno. “Risorse che verranno – dice l’assessore – subito investite per la comunità”.

Il vice sindaco Valerio Sartori ha invece rivolto l’augurio, alla nuova società, di avere un grande successo e di diventare presto un punto di riferimento per i cittadini di Rottofreno e non solo.

LA NOTA STAMPA – Max Factory, catena di megastore specializzata in fashion e home, in continuità con la propria attività di sviluppo ed espansione in Italia, annuncia l’avvio dei lavori per l’apertura di un nuovo punto vendita che sorgerà nel comune di Rottofreno (PC) e andrà a rafforzare la propria presenza nella regione Emilia Romagna con il terzo punto vendita, il secondo in provincia di Piacenza. Oggetto dei lavori di riqualificazione e ristrutturazione, un grande spazio di 6.000 mq proveniente dall’acquisizione di uno dei punti vendita ex Mercatone Uno, in Via Emilia Est 77, Rottofreno (PC), dove sorgerà il 32° punto vendita Max Factory in Italia.

“Con questa apertura rafforziamo la nostra presenza sul territorio emiliano, dove arriveremo a 3 punti vendita. Stiamo continuando con ottimismo, forti dell’accoglienza positiva delle ultime aperture, il nostro programma di presidio del territorio nazionale. In particolare il territorio emiliano rappresenta sempre più un asset di business importante per il nostro Gruppo. Continuiamo quindi un percorso di investimenti in controtendenza, considerando l’attuale situazione internazionale. Il nostro proposito è quello di continuare ad essere molto vicini alla nostra clientela e ad offrire l’opportunità di acquisti convenienti e di qualità grazie ad un’attenta politica dei prezzi e dell’assortimento”, commenta Stefano Giorgetti, direttore Generale di Max Factory.

L’apertura di Max Factory a Rottofreno è prevista entro la prima metà del mese di giugno e comporterà l’assunzione da parte Gruppo di 15 ex dipendenti Mercatone Uno che potranno re-immettersi nel mondo del lavoro. A questi si aggiungeranno nuove risorse che saranno dedicate ai comparti fashion e home dello store, nello specifico un Capo Reparto Fashion, due Visual Merchandiser, diversi tra addetti vendita, addetti cassa e magazzinieri. Lo store di Rottofreno, dotato di un ampio parcheggio con più di 400 posti, esprime il concept architettonico e decorativo ideato e proposto sin dal 2019 in maniera coerente per tutti i punti vendita. Il design degli ambienti, combinato alla proposta dei numerosi brand, la presenza di light box che raccontano i look proposti da Max Factory nel settore fashion, si propone l’obiettivo di creare un’esperienza di shopping unica, razionale, soddisfacente e immediata, con un’attenzione particolare nei confronti del cliente a cui sono offerti i migliori prodotti al miglior prezzo.

Max Factory – Nato nel 2005, il Gruppo Max Factory è oggi presente in Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio e Veneto con più di 30 store di abbigliamento e articoli per la casa, ciascuno con una superficie media di 3000 mq. Gli store sorgono nelle province di Como (5 punti vendita), di Milano (2), di Monza e Brianza (2), di Lecco (1), di Novara (2), di Bergamo (1), di Reggio Emilia (1), di Verbania (1) e di Verona (1), oltre che in città come Pavia (2), Torino (4), Alessandria (1), Asti (1), Brescia (1), Piacenza (1), Roma (3). A queste si aggiunge l’ultima apertura di Nichelino (TO) e quella di Trecate (NO), le prossime a Madignano (CR), Rottofreno (PC), San Michele all’Adige (TN) e Torino e Nichelino Via Martiri che porterà la rete a 36 store. Il Gruppo prevede di presiedere il territorio nazionale con oltre 50 punti vendita entro il 2025.

Max Factory offre una selezione accurata di prodotti per tutta la famiglia, abbigliamento uomo, donna e bambino, casalinghi e articoli per la cucina, decorazione della casa, tessile, cartoleria, pet, giocattoli e bricolage. La filosofia del Gruppo è scegliere prodotti di qualità offrendoli al miglior prezzo ai propri clienti. Tra gli obiettivi a breve termine, quello di aumentare costantemente l’offerta con una quota di prodotti italiani fino al 70%.