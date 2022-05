Rinnovo al vertice dell’Associazione Pendolari, Caimmi al posto di Braghieri

Rinnovo al vertice dell’Associazione Pendolari Piacenza: nell’assemblea in programma nella serata del 18 maggio, sono all’ordine del giorno infatti le dimissioni del presidente Mauro Braghieri e la presentazione del nuovo candidato Valeria Caimmi (attuale consigliere). Con una lettera il presidente uscente Braghieri precisa le ragioni del suo congedo tracciando un bilancio dell’attività svolta.

“Vi comunico dopo cinque anni – scrive – la volontà di rassegnare le mie dimissioni dalla carica di Presidente dell’Associazione Pendolari Piacenza. Ho infatti deciso di candidarmi come Consigliere Comunale alle prossime elezioni amministrative nella lista di Azione di Carlo Calenda a sostegno del candidato sindaco Katia Tarasconi. Tale candidatura crea un’ambiguità e un’incompatibilità con la carica di Presidente dell’Associazione. L’Associazione per propria natura, infatti, deve essere apolitica e apartitica e come ho detto, più volte, i problemi e le necessità dei pendolari non hanno colore politico. Ma non è solo questo il motivo. L’Associazione ha bisogno di una spinta e di idee nuove e gli avvicendamenti servono anche a questo”.

“Mi aspetta una nuova importante sfida per la quale conto di far tesoro dell’esperienza acquisita. In questi cinque anni abbiamo raggiunto risultati importantissimi. Abbiamo consolidato il numero degli associati, ristabilito i rapporti con l’amministrazione comunale e regionale, adeguato lo Statuto agli enti del terzo settore, siamo rientrati nel Crufer, l’organismo di confronto tra la regione Emilia Romagna e i comitati pendolari. Sottolineo anche alcuni risultati per il raggiungimento dei quali l’Associazione ha svolto un ruolo chiave se non decisivo: l’introduzione dei primi treni Alta Velocità sulla linea Piacenza – Milano, il miglioramento del collegamento con Parma con l’inserimento di nuovi treni nelle fasce orarie utilizzate dai pendolari, trasformazione del parcheggio bici-moto della stazione in parcheggio automatizzato 24 h su 24 e, da ultimo, l’introduzione del servizio flessibile di bus a chiamata “Tuobus”. A partire dal periodo Covid l’Associazione ha anche deciso di promuovere un’azione solidale prestando i locali della propria sede al rifugio per senza tetto e persone bisognose Segadelli, bisognoso di posti letto”.

“Ora che il solco è stato tracciato sono sicuro che l’Associazione potrà intraprendere un nuovo percorso evolutivo. Lascio la carica di Presidente ma resto a disposizione dell’Associazione certo che chi prenderà il mio posto potrà sicuramente portare nuove idee e proposte”.