Rinviata a domenica 15 maggio “A spasso con i cani del canile municipale”

“A spasso con i cani del canile municipale”, la manifestazione prevista per domenica 8 maggio è rinviata al 15 maggio – Non si terrà domenica 8 maggio – per evitare la sovrapposizione con la manifestazione “Piacenza Half Marathon” – ma domenica 15 maggio, l’iniziativa “A spasso con i cani del canile municipale”, manifestazione dedicata agli amici a 4 zampe ospiti della struttura di via Bubba 40. Il ritrovo è previsto alle ore 10 presso il canile. Sarà l’occasione per una passeggiata in loro compagnia nei dintorni della sede del canile, nonché una bella opportunità, aperta a tutti i cittadini, per conoscere da vicino l’attività di cura dei nostri “amici pelosi” svolta, con dedizione e sensibilità, dagli addetti alla gestione e dai volontari e ottenere informazioni sull’iter per l’adozione e chiarire eventuali dubbi al riguardo.

Anche il vicesindaco e assessore alla Tutela degli animali, Elena Baio parteciperà all’evento, del quale sottolinea l’importanza: “La passeggiata con i cani del Canile di Piacenza rappresenta una preziosa opportunità per conoscere più da vicino i cani ospitati nella struttura comunale. Inoltre, nel corso della passeggiata, mentre i nostri amici pelosi si dedicheranno alle loro attività preferite – esplorare, giocare, annusare e prendere contatto con nuove persone – i cittadini potranno informarsi sui servizi offerti dalla struttura. Il personale e i volontari saranno infatti a disposizione per raccontare tutto degli ospiti del canile, cani tutti speciali e unici, ognuno con la sua personalità e tutti in cerca di un’adozione consapevole”.

Per partecipare la prenotazione è obbligatoria, questo il numero al quale rivolgersi: 351 6437960. A partire da giugno l’appuntamento “A spasso con i cani del canile municipale” si terrà la seconda domenica del mese.