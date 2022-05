“Ritornerà la Pace”, inaugura il 25 maggio la nuova mostra di Thia Path

Dopo la sua personale “Origini”, Thia Path ritorna dopo un anno al Grande Albergo Roma di Piacenza con “Ritornerà la Pace”, mostra che inaugurerà mercoledì 25 maggio (alle ore 18:30).

L’artista infatti prosegue così la sua ricerca, che ha come protagonista indiscusso il colore. “In queste nuove opere – spiega -, i visitatori potranno trovare una concezione dell’arte come desiderio di rinascita e di purificazione, nella fattispecie come invito all’amore universale, alla pace. Questo è infatti il filo conduttore dell’esposizione, un viaggio dalle tenebre alla luce, dalla disperazione alla felicità, dall’angoscia alla serenità, dalla guerra alla pace, dal nero al bianco. Di questo parlano i colori di questa mostra: di emozioni, energia, pensieri e del grandissimo desidero di pace”.

Così, Thia Path, ricorda “che l’arte può e deve concorrere a modificare il contesto, arricchire la nostra personalità, ricordarci l’inutilità del buio contro l’allegria della luce vivificatrice. Durante il vernissage, e per poter riflettere insieme sulla pace e su cosa l’arte può fare, saranno presenti due importanti poeti, Massimo Silvotti e Sabrina de Canio, rispettivamente presidente e co-direttrice del Piccolo Museo della Poesia a Piacenza”.

L’accesso al vernissage è libero, previa prenotazione, mandando un sms con nome e cognome al numero 3393791376

La mostra sarà aperta fino al 30 settembre 2022. Info: www.thiapath.it