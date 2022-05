Ritorno in vasca con medaglie per lo Special Dream Team

Dopo circa tre anni di attività lo Special Dream Team si presenta finalmente ad una gara di nuoto con la squadra promozionale. Nella mattinata di domenica 8 maggio, infatti, i ragazzi e le ragazze allenati dai tecnici Federico Belicchi e Alberto Iondini hanno preso parte alla gara Fisdir organizzata alla piscina di Monza.

La squadra era composta da Antonio Ricciardi (1.49.6 nei 50 mt rana), Martina Schiavi (1.26.6 nei 50 mt rana e prima nella sua batteria), Ambra Sartori (55.3 nei 25 mt. stile libero), Alexia Veronesi (1.28.7 seconda nei 50 mt. Dorso), Domenico Testa (1.06.6, primo posto nei 50 rana), Davide Papetti Davide (1.44.1 nei 50 mt rana), Marco Tavazzani (terzo posto nei 25 mt. stile libero con 31.00). Ottimi i risultati che valgono da punto di partenza per i prossimi appuntamenti, tra i quali la gara di domenica prossima organizzata dalla società. “Delfini Cremona”. “Riuscire a dare finalmente la possibilità ai nostri nuotatori e alle nostre nuotatrici di partecipare ad una gare è un sogno che si avvera – dichiara il dirigente e responsabile della sezione nuoto Guido Marangon – ma la cosa che mi ha reso ancora più felice è stata la felicità dei ragazzi al termine delle gare, dimostrazione che stiamo percorrendo la strada giusta”.

Il pomeriggio, invece, ha invece visto tornare in vasca i tre agonisti che avevano come obiettivo quello di registrare un crono utile per qualificarsi ai campionati italiani che si disputeranno prossimamente a Chianciano. Obiettivo raggiunto per tutti: Nicholas Marangon (Cat C21, 50 mt stile libero – 56,00), Samuele Boselli (Cat SM14, 100 mt stile libero – 1.56.8) e Sara Botteri (cat C21 F, 50 mt stile libero – 1,08,1).