Rotary Fiorenzuola negli studi Rai per la diretta di “Che tempo che fa”

Gruppo Piacentino

(distretto 2050)

IL BLOG

Un nutrito gruppo di soci – ed ospiti – del Rotary Fiorenzuola ha partecipato, negli Studi Rai di Via Mecenate a Milano, alla diretta di “Che tempo che fa”, trasmissione televisiva condotta da Fabio Fazio. Presente la Presidente del sodalizio, Tiziana Meneghelli, e il vicepresidente Rinaldo Onesti, che ha coordinato l’iniziativa, organizzata dall’Agenzia Valnureviaggi di Podenzano. Evidente, e manifestato da tutti i partecipanti, il gradimento per l’iniziativa, che ha permesso di presenziare ad una puntata ricca di grandi ospiti.

A Filippa Lagerback, Luciana Littizzetto (che ha offerto un monologo sulle discriminazioni delle donne in campo lavorativo, prendendo le mosse dalla querelle nata dalle dichiarazioni della stilista Elisabetta Franchi) e Nino Frassica, presenze fisse del programma, si è aggiunto Raoul Bova protagonista con il comico della tredicesima fortunata stagione di “Don Matteo”. Di grande interesse gli interventi di Alberto Mantovani, presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca, Luciano Ligabue, a breve nelle librerie con la sua autobiografia e del velocista Marcell Jacobs, primo italiano nella storia ad aver vinto un oro olimpico nei 100 metri piani. Presenti in studio, ed intervistati dal conduttore, i componenti della Kalush Orchestra, band ucraina vincitrice dell’Eurovision Song Contest 2022.

Alla fine della trasmissione molti dei protagonisti della serata hanno apposto la loro firma sul gagliardetto del Club fiorenzuolano.