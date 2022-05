Rotary Piacenza Valli Nure e Trebbia: incontro su leadership sostenibile tra sport e business

Gruppo Piacentino

Il Rotary Club Piacenza Valli Nure e Trebbia organizza, in collaborazione con Confindustria Piacenza e Gi Group, l’Incontro “ Leadership sostenibile tra sport e business”: interverrà per l’occasione Pasquale Gravina, Strategic Selling Director di Gi Group ed ex campione del mondo di volley. Centro del confronto sarà il tema della sostenibilità, un valore ed una tematica fondamentali da cui ripartire in un momento cruciale come quello che stiamo vivendo.

Pasquale Gravina è stato un giocatore professionista di pallavolo della cosiddetta “Generazione di Fenomeni” negli anni ‘90 sotto la guida principalmente di Julio Velasco, vincendo complessivamente 34 titoli in carriera, 21 di club e 13 con la nazionale azzurra. Dal 2005, dopo il ritiro come atleta, ha iniziato una carriera da trainer e coach aziendale, lavorando come procuratore sportivo, procuratore e dirigente sportivo, fino a diventare nel 2009 AD della Sisley Treviso, di cui è stato anche presidente dal 2012 al 2015. Nel 2015 torna a lavorare nel settore della formazione in Trenkwalder Italia e nel 2017 entra in Gi Group Holding con il ruolo di Strategic Selling Director.

Durante i suoi incontri, Gravina coniuga l’esperienza da sportivo con l’esperienza da manager attraverso la formazione, focalizzandosi molto sul ruolo moderno del manager e dei paradigmi odierni nell’affrontare il ruolo. L’incontro, rivolto principalmente a managers, imprenditori, dirigenti ma anche a tutti coloro che desiderano conoscere un personaggio come Pasquale Gravina.

L’appuntamento è previsto per martedì 10 maggio 2022 – dalle ore 17 presso Auditorium Confindustria Piacenza, via IV Novembre 132, Piacenza.