Ruba l’auto di un disabile, poi si pente e paga le spese di recupero

A bordo di una vettura rubata a Bobbio si è recato a salutare alcuni parenti: poi, vistosi scoperto, ha confessato tutto ai carabinieri, dicendosi pentito una volta saputo che l’auto apparteneva ad una persona con disabilità. Non solo: ha pagato tutte le spese relative al recupero del mezzo. L’uomo, un 57enne italiano pluripregiudicato, non ha però potuto evitare la denuncia e dovrà ora rispondere di furto.

Il fatto risale allo scorso 26 maggio, quando un uomo si è rivolto ai militari dell’Arma denunciando il furto della propria vettura, lasciata parcheggiata a Bobbio in uno stallo riservato ai disabili: i carabinieri di Bobbio, a seguito degli accertamenti, hanno identificato il 57enne quale possibile autore del furto, informando i colleghi di Cremona sul fatto che l’uomo, a bordo della stessa auto, potesse aver raggiunto la città lombarda per fare visita ai familiari. Una pattuglia si è quindi subito recata nei pressi della casa dei parenti dell’uomo ritrovando la vettura rubata a Bobbio, priva delle chiavi di accensione. Il mezzo è stato quindi recuperato con un carro attrezzi in attesa della restituzione al proprietario: e sull’auto i militari hanno anche trovato il telefono del 57enne.

Quest’ultimo, la mattina seguente si presentato presso la caserma Santa Lucia di viale Trento e Trieste confessando il furto. Ha spiegato – riferisce l’Arma – di aver litigato con un’amica mentre si trovava in un bar di Bobbio: per la rabbia era uscito dal locale, notando una vettura parcheggiata con le chiavi lasciate in un portaoggetti. Non avendo mezzo di trasporto, aveva quindi pensato di accendere il veicolo e partire verso Cremona per salutare i parenti. Non trovando più la vettura al suo ritorno e venuto a conoscenza della presenza dei carabinieri sul posto che avevano portato via l’auto, aveva deciso di presentarsi in caserma, assumendosi la responsabilità di quanto commesso la sera precedente. Si è anche detto pentito del suo gesto, in quanto la vettura era di proprietà di una persona disabile.

Una volta restituite le chiavi del veicolo, il 57enne si è poi recato presso la sede del soccorso stradale che aveva recuperato l’auto la sera prima pagando tutte le spese relative al recupero del mezzo, che non ha riportato danni ed è stato restituito il giorno seguente al legittimo proprietario. Il 57enne dovrà ora rispondere di furto.