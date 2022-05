Sala, Letta, Delrio e Calenda: big in arrivo a Piacenza per Tarasconi

Stefano Bonaccini, Enrico Letta, Graziano Delrio, Carlo Calenda, Matteo Richetti, Elly Schlein. Nomi importanti della politica nazionale e regionale che arriveranno a Piacenza per sostenere la campagna elettorale di Katia Tarasconi, candidata a sindaco di Piacenza alle prossime amministrative del 12 giugno.

Nomi della politica e non solo. Uno su tutti: Mauro Berruto, già tecnico della nazionale di Pallavolo e “volto” di tanti successi di cui essere orgogliosi. E ancora: ci sarà Beppe Sala, al secondo mandato come sindaco di Milano, capitale economica d’Italia e città simbolo di innovazione e modernità. Il primo appuntamento, aperto al pubblico, è previsto già per questa sera alle 20,30: il presidente della Regione Stefano Bonaccini sarà al circolo ricreativo del Quartiere IV di via Di Vittorio insieme alla candidata per parlare ai cittadini, ascoltare domande, esigenze, problemi e per lanciare proposte.

Il 16 maggio invece sarà la volta di un altro “big”: Enrico Letta, già Presidente del Consiglio e attuale segretario nazionale del Partito democratico.