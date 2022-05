Sanità post pandemia, la riorganizzazione territoriale come elemento strategico. Convegno il 7

La riorganizzazione territoriale come elemento strategico nella ripartenza del sistema socio-sanitario dopo la pandemia: a questo importante tema è dedicato un convegno promosso dall’Azienda Usl di Piacenza, in programma sabato 7 maggio alla Sala degli Arazzi di via Emilia Parmense, 67 a Piacenza. La mattina di lavori si focalizza sui modelli per lo sviluppo di una rete socio-sanitaria di prossimità.

“L’integrazione con il sociale – evidenzia Andrea Contini, direttore assistenziale e responsabile dell’evento – è assolutamente indispensabile: non c’è salute senza sociale. La nuova organizzazione territoriale prevede la realizzazione di nuove strutture e una riqualificazione di altre già presenti”. Il punto di partenza e il riferimento per il nuovo percorso è il DM 71, nato sulla scorta della Missione 6, Componente 1 del PNRR. “È il ‘regolamento’ che ‘riorganizza la sanità territoriale’ – chiarisce Contini – e che assegna al distretto un’ulteriore centralità nell’assistenza socio-sanitaria”.

Le diverse le articolazioni dei servizi (Ospedali di comunità, Unità di continuità assistenziale, Centrali operative territoriali) saranno approfondite nel corso del convegno, nella logica di mettere in risalto come gli interventi siano sempre più integrati e multiprofessionali. “L’evento pandemico ha dato la possibilità al Ssn di dimostrare una qualità non scontata. La rete ospedaliera ha risposto in modo organizzato ma a livello extra-ospedaliero sono emerse criticità, che in parte si conoscevano, ma che sono esplose durante la fase emergenziale. È arrivato il momento di affrontarle e guardare allo sviluppo organico della rete territoriale”.

Un altro tema centrale della riorganizzazione, e quindi dei lavori della mattinata, sarà la forte presenza della figura infermieristica. “Gli infermieri – evidenzia il direttore assistenziale – saranno decisivi per la presa in carico dei pazienti nelle fasi post ricovero ospedaliero e in tutti i casi che necessitano di una particolare assistenza vicino al domicilio della persona e non solo cura della malattia”. “Come indicato dal DM 71, questo professionista – aggiunge – è referente della risposta ai bisogni assistenziali e di autocura, contempla tra le sue attività la prevenzione e la promozione della salute nella presa in carico del singolo e della sua rete relazionale, dialoga con gli attori del processo ed è di supporto per l’assistito nelle diverse fasi della presa in carico”.

Gli ulteriori temi trattati nell’incontro saranno la telemedicina e la digitalizzazione per migliorare e supportare i processi e accompagnare gli utenti nel percorso di cura. Una sessione specifica sarà dedicata agli approfondimenti sulle cure palliative domiciliari, già attive e capillari nel territorio piacentino, mentre due professioniste dell’Ausl di Parma illustreranno l’esperienza di cure intermedie e dell’ospedale di comunità. “Multiprofessionalità, prossimità, integrazione e lavoro in rete: sono queste le parole chiave che ci guideranno. Elementi imprescindibili – conclude Contini – per avviare il percorso di riorganizzazione territoriale con una vision maggiormente integrata tra strutture, offerta sociosanitaria e professionisti per essere sempre più rispondenti ai problemi dei cittadini”.