Santa Maria di Campagna, lunedì 2 maggio messa di guarigione spirituale

Lunedì 2 maggio – alle ore 21 – nel santuario di Santa Maria di Campagna a Piacenza è in programma la messa di guarigione spirituale. La celebrazione terminerà con un momento di adorazione eucaristica e di preghiera di intercessione. L’iniziativa è promossa in collaborazione con la Comunità Magnificat ogni primo lunedì del mese.

“Siamo all’inizio del mese di maggio – spiega il francescano padre Secondo Ballati – e desideriamo pregare insieme a Maria, Regina della pace. Siamo tutti preoccupati di fronte all’escalation di violenza in Ucraina che sta avendo pesanti conseguenze sul mondo intero. Molta gente affronta con sempre maggiore angoscia la vita di tutti i giorni. La soluzione non è semplicemente non pensare a nulla o spegnere la tv, ma accogliere in modo nuovo Gesù come Signore della nostra vita e della storia per riconsegnare a lui ogni cosa, compresi i conflitti dentro e fuori di noi”.