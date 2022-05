Sant’Agata di Villanova, Villa Verdi sarà messa in vendita

Villa Verdi a Sant’Agata di Villanova, in provincia di Piacenza, sarà messa in vendita. L’anticipazione arriva dal mensile Classic Voice del numero di giugno.

Si tratta del capitolo finale di una lunga vicenda giudiziaria, durata circa 20 anni, relativa alla casa di campagna, diventata un museo, dove il celebre compositore visse 50 anni, a partire dal 1851. Villa Verdi è stata poi custodita dagli eredi per oltre un secolo, fino ad arrivare ad oggi: il mensile Classic Voice spiega infatti che si aspetta soltanto l’ordinanza del Tribunale di Parma per sancire la vendita dell’immobile. Dopo che la Cassazione ha confermato che l’eredità di Alberto Carrara Verdi, scomparso nel 2001, deve essere divisa tra i figli in parti uguali, la vendita della Villa è diventata infatti inevitabile, perché nessuno degli eredi ha la possibilità di tenere la proprietà di Sant’Agata e liquidare gli altri. Lo Stato avrà un diritto di prelazione.