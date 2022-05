Scherma, Francesco Curatolo si qualifica alla fase finale della Coppa Italia

Saràla coppia di spadisti Curatolo-Perna a rappresentare i colori della scherma piacentina alla fase finale nazionale di Coppa Italia di scherma che si svolgerà a Courmayeur dal 31 maggio al 5 giugno.

A qualificarsi per l’importante manifestazione è stato Francesco Curatolo, che ha staccato il pass agli Assoluti di Rovigo, dove si è piazzato sedicesimo. Un ottimo risultato che lo ha portato a sfiorare l’ingresso in finale e piazzarsi nei primi otto. «E’ un grandissimo risultato – afferma Alessandro Bossalini, presidente del Pettorelli – perché Piacenza era assente dalla finale da diversi anni. Ora saremo presenti con due atleti». I biancorossi saranno presenti nella spada maschile e in quella femminile, grazie alla qualificazione conquistata in anticipo da Elena Perna.

Intanto, proseguono gli allenamenti per la finale dei campionati italiani Under 14 che si terranno a Riccione la prossima settimana e che vedranno in gara alcuni atleti del Pettorelli.