Sconfitta a Padova per la Piacenza Pallanuoto

I patavini si impongono su Piacenza Pallanuoto 2018 che nel secondo tempo incorre nel peggiore momento della stagione e chiude anticipatamente la gara. Il 2-1 che i piacentini subiscono nel primo tempo sembra recuperabile; il gioco espresso dalla squadra è buono e l’avversaria è capolista con un irrecuperabile vantaggio sulla seconda serve quindi il massimo della concentrazione. Purtroppo il rientro in acqua del secondo tempo è disastroso e niente sembra funzionare, gli avversari invece supportati dal loro pubblico costruiscono con continuità ed in contropiede sfruttano gli errori e le sbadataggini dei piacentini. Il terzo ed il quarto tempo ritornano ad essere equilibrati ma Padova deve solo controllare senza smarrirsi, cosa che fa senza problemi. Nel terzo tempo entra il giovane portiere Bosi, autore di un’ottima prova, causa infortunio di Bernardi. Per i risultati incrociati Piacenza Pallanuoto 2018 mantiene il quarto posto.

Serie B Girone 1

Plebiscito Pallanuoto – Piacenza Pallanuoto 2018 14-9 (2-1, 6-1, 3-3-, 3-4)

Plebiscito Pallanuoto: Barnaba, Chiodo, Poletto, Sartore (1), Savio (3), Biasutti, Bottaro, Robusto (3), Zanovello, Pisani, Baldassa (3), Conte (1), Tomasella (3). All.: Molena

Piacenza Pallanuoto 2018: Bernardi, Nani (1), Clini, Giacobbe, Frodà (2), Silva, Merlo (2), Spadafora, Lombella (1), Molnar (2), Zanolli, Puglisi (1), Bosi. All.: Di Gianni

Arbitro: Rondoni