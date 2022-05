Sconfitta esterna per Piacenza Pallanuoto 2018: Sporting Lodi si impone 14-9

Sconfitta esterna per Piacenza Pallanuoto 2018: Sporting Lodi si impone per 14-9.

LA CRONACA DEL MATCH – Piacenza Pallanuoto 2018 arriva all’importante gara contro lo Sporting Lodi, squadra con cui condivide la seconda posizione, con 3 giocatori in meno, penalizzata in attacco e con un modulo di gioco adeguato ad affrontare l’emergenza contro una squadra, il Lodi, in forma e con tutti i giocatori a disposizione. I primi due tempi sono equilibrati, le due squadre giocano ribattendosi colpo su colpo, i tifosi accorsi da Piacenza in nutrito numero sperano che sia la serata in cui la propria squadra giochi una partita indimenticabile, ma il limitato numero di soluzioni in attacco frana contro il gioco ordinato e continuo dei lodigiani che nel terzo tempo prendono il largo e mantengono il comando senza difficoltà, fino alla fine aiutati da qualche errore di troppo dei piacentini. Unica consolazione è l’esordio di un altro giovane: Dodici Federico.

Serie B Girone 1

Sporting Lodi – Piacenza Pallanuoto 2018 14-9 (2-3, 5-1, 4-3, 3-2)

Sporting Lodi: Pellegri, Carpanzano A. (1), Maiolino (4), Carpanzano S. (2), Marchi (1), Corti, Rossi (2), Galbignani (1), Vigotti, Borsatti (1), Andena, Roveda (2), Lanthaler. All.: Miscioscia

Piacenza Pallanuoto 2018: Bernardi, Martini, Clini, Dodici, Frodà (1), Lamoure, Nani (2), Spadafora (3), Lombella, Molnar (1), Zanolli (2), Puglisi, Bosi. All.: Di Gianni.

Arbitro: Capobianco