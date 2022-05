Sconti al Mercato Coperto Coldiretti e in agriturismo per chi visita la mostra di Klimt

Promuovere la straordinaria bellezza del nostro territorio, il fascino delle nostre vallate e la bontà delle nostre produzioni tipiche di eccellenza. Sono questi gli obiettivi alla base delle iniziative che Coldiretti Piacenza, con le aziende di Campagna Amica e gli agriturismi di Terranostra, sta mettendo in campo, in collaborazione con gli organizzatori della mostra “Klimt. L’uomo, l’artista, il suo mondo” in corso di svolgimento alla Galleria Ricci Oddi di Piacenza, fino al prossimo 24 luglio.

“E’ importante – afferma il direttore di Coldiretti Piacenza Roberto Gallizioli – che la valorizzazione del nostro settore agroalimentare vada ad intersecarsi con le iniziative di promozione culturale e turistica. Ne sono l’esempio le attività che stiamo proponendo nel nuovo Mercato Coperto di Campagna Amica in via Farnesiana, 17 a Piacenza, ma anche la rete dei mercati contadini sul territorio e degli agriturismi Terranostra che, con eventi e feste a tema, intendono contribuire a far scoprire il territorio e le sue eccellenze”. “Piacenza – prosegue Gallizioli – ha bisogno di comunicare la bellezza della città e delle vallate che la circondano e occorre fare squadra per dare la meritata visibilità nazionale e internazionale alle sue ricchezze e alle sue produzioni tipiche di qualità, realizzate nel rispetto della salute dei consumatori e dell’ambiente”.

Venendo alle iniziative, i visitatori della mostra che si recheranno al Mercato Coperto di Campagna Amica, in via Farnesiana, 17 a Piacenza, riceveranno all’infopoint – mostrando il biglietto d’ingresso alla mostra – un buono sconto del 10% per la loro spesa e in omaggio – fino ad esaurimento scorte – la borsa in juta personalizzata con il dipinto “Ritratto di Signora”. Si ricorda che il Mercato è aperto tutti i fine settimana, ovvero il venerdì dalle 16 alle 21; il sabato e la domenica dalle 8 alle 14.30. Mercoledì primo giugno, è prevista un’apertura straordinaria dalle 8 alle 14, in occasione della festa finale di “Educazione alla Campagna Amica”.

Coldiretti Piacenza ha inoltre coinvolto gli agriturismi, che riserveranno sconti –dal 10 al 15% – ai visitatori della mostra dedicata a Klimt, i quali – dopo aver prenotato e chiesto di beneficiare dell’offerta – una volta arrivati in struttura, dovranno semplicemente mostrare il biglietto della mostra. “La mostra – afferma Paolo Oddi, presidente degli agriturismi di Terranostra –rappresenta un richiamo e un’opportunità per far scoprire Piacenza e la sua provincia e gli agriturismi sono sicuramente il luogo ideale per vivere il territorio e le sue tradizioni”.

Gli agriturismi che riserveranno gli sconti ai visitatori, per la ristorazione o laddove possibile, per il soggiorno, sono i seguenti:

· Agriturismo Bosco dei Poveri di Gazzola;

· Agriturismo Casa Nuova di Rivergaro;

· Agriturismo Uva Matta di Vigolzone;

· Agriturismo Il Carlone di Bobbio;

· Agriturismo Podere Palazzo Illica di Castell’Arquato;

· Agriturismo Molino Fuoco di Podenzano;

· Agriturismo La Ratta di Vernasca;

· Agriturismo La Dolce Vite di Travo;

· Agriturismo Cà Preda di San Giorgio Piacentino;

· Agriturismo Il Viandante di Borgonovo;

· Agriturismo La Favorita di Vigolzone;

· Agriturismo Il Torrione del Trebbia di Bobbio

Tutte le informazioni in merito e le iniziative sono sempre disponibili sulle pagine social – facebook e instagram – di Campagna Amica Piacenza, costantemente aggiornati per documentare i tanti eventi che vedono protagonisti i produttori e le eccellenze del nostro territorio.