Scontro tra auto e moto ad Alseno, due feriti gravi

Grave incidente ad Alseno domenica nella mattinata del 15 maggio lungo la via Emilia. Per cause ancora in corso di accertamento, poco dopo le 9 si è verificato un violento scontro tra un’auto e una moto. Immediati sono scattati i soccorsi, giunti sul posto l’elisoccorso decollato da Parma, l’auto infermieristica del 118 del Pronto Soccorso di Fiorenzuola e l’ambulanza della Pubblica Assistenza Val D’Arda. A seguito dell’impatto, le due persone sulla due ruote sarebbero rimaste ferite in modo molto grave. Una di loro ha riportato una commozione cerebrale, mentre per l’altro centauro sono in corso le manovre di rianimazione cardio-polmonare.

IN AGGIORNAMENTO