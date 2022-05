Scuola di mediazione, appuntamento in Cattolica per gli studenti di Economia e Giurisprudenza

Giovedì 5 maggio, dalle 14 e 30 alle 17 e 30, nella sala riunioni del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Cattolica di Piacenza, studenti della facoltà di Economia e Giurisprudenza si confronteranno in una controversia commerciale, da risolvere con gli strumenti della mediazione.

La mediazione è lo strumento sul quale la Guardasigilli Cartabia punta di più per abbreviare i tempi della giustizia civile, assicurando decisioni da parte dell’Autorità giudiziaria più rapide e quindi più incisive, in armonia con le indicazioni contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un metodo di soluzione delle controversie che all’Università Cattolica di Piacenza si impara nei corsi del professore Antonino Barletta, ordinario di diritto processuale civile. L’approccio proposto prevede di calarsi nella realtà con simulazioni in cui ciascuno studente si trasforma in uno degli “attori” in campo: “Nella mediazione del prossimo 5 maggio saranno coinvolti sia studenti di Giurisprudenza, che vestiranno i panni dell’avvocato, che quelli di Economia, che simuleranno il ruolo degli imprenditori. La discussione verrà svolta alla presenza di due mediatori professionali esperti, il dott. Alfonso Lanfranconi e l’avvocato Annalisa Scrivani».

Il laboratorio sui temi della negoziazione non è una novità per gli studenti piacentini, ma in vista della riforma della giustizia sta diventando strategico per la formazione dei futuri giuristi, che dovranno essere dotati di tutti gli strumenti necessari per risolvere le controversie sia fuori che dentro i tribunali, maneggiando competenze sia di tipo giuridico che economico, come prevede la laurea in Diritto e Economia attiva alla Cattolica di Piacenza.